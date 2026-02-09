Что такое лизинг?

О том, каким бывает лизинг и что это такое, говорится на сайте Дії.

Смотрите также Что будет с долларом, ценами на квартиры, продукты и топливо в феврале: главные прогнозы для украинцев

Прежде всего лизинг – это вид инвестиционного финансирования. Банк или отдельная лизинговая компания покупают что-то у поставщика. Следующий этап – передача купленного лизингополучателю. или простыми словами – клиенту.

Особенность такой процедуры в том, что лизингополучатель впоследствии может получить на предмет покупки право собственности (по желанию или необходимости).

Важно! Лизинг позволяет предприятию, не отвлекая собственные ресурсы, сделать модернизацию основных средств.

Примитивный и простой пример – вашему бизнесу нужен генератор. Купить его за собственные средства вы не можете, поэтому один из вариантов – лизинг. Банк или лизинговая компания купят генератор за свои деньги и дадут вам в пользование. Вы пользуетесь в течение определенного времени и выплачиваете так называемую аренду. А позже сможете получить право собственности на это оборудование, когда количество выплат и общая их сумма достигнет общей стоимости того, что покупали (генератора).

То есть лизинг помогает предприятиям не потратить все ресурсы одновременно на критические потребности, а получить технику или оборудование сразу, причем платить постепенно. Другими словами – это так называемая "оплата частями" или рассрочка для бизнеса и предприятий на крупное оборудование, технику и подобное.

Какие есть виды лизинга?

Оперативный лизинг . Больше напоминает обычную аренду. Выгодный для предпринимателей, которым нужна техника на определенное время. В конце договора не обязательно покупать технику. Получить такой вид услуги можно через специальные лизинговые компании.

. Больше напоминает обычную аренду. Выгодный для предпринимателей, которым нужна техника на определенное время. В конце договора не обязательно покупать технику. Получить такой вид услуги можно через специальные лизинговые компании. Финансовый лизинг. После окончания срока договора предмет лизинга переходит в собственность "заемщика". Обычно услугу предоставляют банки, ведь такой вид фактически является инвестиционным кредитом.

Заметьте! Срок лизинга соответствует сроку амортизации предмета лизинга не менее чем на 75%.

Простыми словами, лизинг можно заключить на столько, сколько реально будет служить техника. Выплаты не могут растянуть на время, когда от техники не будет никакой пользы и она выйдет из строя.

Как лизинг поможет после войны и где его используют сейчас?

Владимир Дубей, Председатель правления ТАСКОМБАНКА, рассказал в интервью проекту "25 ведущих банков Украины", что лизинг может стать ключевым инструментом экономического восстановления Украины после войны.

Лизинг станет крайне востребованным инструментом, ведь дает возможность быстро и надежно финансировать оборудование без дополнительного обеспечения. Как финансовый механизм, он позволяет эффективно распределять ресурсы, поддерживать государственные и коммерческие инициативы,

– объясняет Дубей.

Сейчас же услугу активно используют в энергетике, аграрном секторе, перерабатывающей промышленности и логистике.

Актуальны также проекты по генерации электроэнергии из газа, солнца и ветра, а также инвестиции в оборудование для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Как выживает украинская экономика?

Накануне президент Зеленский рассказал, что Украина может производить дроны и экспортировать их, чем зарабатывать и поддерживать экономику. Поскольку есть спрос на украинский опыт и технологию, планируется создать 10 экспортных центров, в частности в странах Балтии и Северной Европы.

В то же время внешние долги Украины растут. Не вся помощь от наших партнеров является доброжелательным вложением, некоторые средства дают в кредит. Однако есть кредиты, которые может погасить ЕС, чем в очередной раз помочь Украине.