Как Европа зависит от украинских технологий?
Более того, Украина открывает экспорт. Детали президент рассказал в воскресенье, 8 февраля, во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института, передает 24 Канал.
По словам Зеленского, сейчас технологичность большая. В 2026 году в Европе будет уже 10 экспортных центров – в странах Балтии и Северной Европы.
Например, в середине февраля мы увидим производство украинских дронов в Германии – президент сам примет первый беспилотник. Кроме того, в Великобритании производственные линии уже действуют.
Безусловно, нам это нужно – для нашего государства, для наших военных... Есть запрос от Минобороны, есть соответствующий объем, а все остальное – можете экспортировать, зарабатывать деньги, делиться с партнерами, развивать это направление,
– подчеркнул гарант.
Сейчас безопасность Европы "построена" на украинских технологиях и дронах – есть несколько различных проектов. Однако президент добавил, что из-за войны не все компании пока имеют достаточно свободы и возможностей, чтобы выходить на другие рынки.
Что известно о производстве дронов в Украине?
Напомним, в 2026 году Украина планирует произвести более 7 миллионов беспилотников. Отечественные предприятия способны изготовить такое количество дронов – ежедневно это почти 20 тысяч единиц. Однако открытым остается вопрос финансирования.
Эксклюзивно для 24 Канала майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук объяснил, что здесь может пригодиться европейский кредит в 90 миллиардов евро. Вероятно, украинские беспилотники направят не только на военные нужды, но и для экспорта.
К слову, ранее президент отмечал, что увеличение потерь противника в значительной степени обеспечивается применением дронов различных типов. Ткачук также отметил, что Силы беспилотных систем наращивают способности, а рост потерь врага в последнее время связан с работой украинских дронаров, в частности применением FPV-дронов.