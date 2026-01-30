На этом в эфире 24 Канала подчеркнул майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что для получения финансирования важна работа с партнерами.

Отечественные дроны могут пойти на экспорт

Тот кредит, который ЕС согласовал предоставить Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, по словам политолога, пригодится для заказа не только американского оружия, но и отечественного у украинских производителей. Ткачук подчеркнул, что возможно эти 7 миллионов дронов, которые планируется изготовить в этом году, будут направлены не только на военные нужды, но и для экспорта.

Политолог напомнил, что в 2025 году президент разрешил начать опосредованный экспорт украинского вооружения. Соответствующие офисы открываются в Берлине, Копенгагене для того, чтобы его покупали наши партнеры, а Украина таким образом зарабатывала средства, наполняла валютой государственный бюджет.

"Думаю, что эта история с этим связана. Есть осторожные оптимистичные мысли, что мы сможем это выполнить именно благодаря в том числе огромному частному сектору "оборонки", который очень эффективно у нас работает, производит большое количество дронового оборудования и самих БпЛА", – озвучил Ткачук.

Потери врага 50 тысяч ежемесячно: реально ли это?

26 января президент Украины заявил, что перед украинским войском и минобороны стоит задача достичь потерь противника на уровне 50 тысяч российских бойцов ежемесячно. Зеленский отметил на том, что в первую очередь такой результат возможен благодаря использованию беспилотников различных типов.

Комментируя это высказывание, политолог Андрей Ткачук отметил, что сегодня Силы беспилотных систем (СБС) наращивают свои возможности. Он подчеркнул, что в последнее время потери врага выросли именно благодаря действиям украинских дронаров, которые направляют по оккупантам в частности FPV-дроны.

Осенью прошла большая рекрутинговая кампания в СБС, набрано большое количество людей, которые с февраля – марта должны стать к пультам и работать с дронами. В 2025 году мы несколько уступили и потеряли наше преимущество в дронах. Нам сегодня надо восстановить доминирование в технологиях, БпЛА и таким образом помочь нашим пилотам и не только истреблять врага,

– отметил майор ВСУ.

Говоря о запланированном показателе в 50 тысяч убитых российских захватчиков, Ткачук озвучил, что эта цифра впечатляющая, но вполне реалистичная. Он убежден, что украинские дронари имеют потенциал и возможности уничтожать такое количество вражеского личного состава.

По его словам, это станет серьезным ударом по мощи России, потому что она сейчас не способна рекрутировать без объявления мобилизации такой объем бойцов. Тогда, как подытожил политолог, Украина сможет дожимать Россию в переговорном процессе, обсуждать выгодные для себя позиции.

