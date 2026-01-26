Об этом сообщает издание France 24.
Что известно о французских дронах?
В понедельник, 26 января, французское издание сообщило о передаче Украине нескольких беспилотников Rodeur 330. Известно, что эти БпЛА способны выполнять как разведывательные миссии, так и удары "камикадзе".
В Европе такую модель рассматривают преимущественно как средство обороны – "щит", тогда как в Украине эти дроны выполнят роль "меча".
Французская компания EOS Technologie разработала БпЛА Rodeur 330, который запускается катапультой и может находиться в небе до 5 часов.
Дрон имеет полезную нагрузку до 4 килограммов, радиус его действия до 500 километров, размах крыльев – 3,3 метра. Беспилотник может разгоняться до 120 километров в час и набирать максимальную рабочую высоту до 5 тысяч метров.
Президент компании Жан-Марк Зулиани отметил, что для французских производителей поддержка Украины является уникальной возможностью испытать свое оружие в полевых условиях.
Напомним, что в июне 2025 года компании EOS Technologie, KNDS France и DELAIR разработали и отправили Силам обороны Украины новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA.
Какую военную помощь для Украины предоставляют страны Европы?
Недавно Финляндия объявила о предоставлении Украине очередного, 31-го пакета военной помощи на сумму около 98 миллионов евро. В общем Финляндия уже передала Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.
Великобритания рассматривает возможность передачи Украине тактических баллистических ракет Nightfall. Впрочем пока они еще находятся на этапе разработки. Ожидается, что ракеты Nightfall будут иметь боевую часть массой около 200 – 300 килограммов. Заявленная дальность поражения составляет от 500 – 600 километров.
С июня по декабрь 2025 года Литва инвестировала 30 миллионов евро в закупку систем ПВО Patriot совместно с Германией. Кроме того, страна обязалась направить дополнительные 30 миллионов евро в поставки вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.