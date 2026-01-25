Об этом сообщает Bloomberg.

Смотрите также Обнародован рейтинг самых мощных армий мира в 2026 году: Украина заняла высокое место

Как поставщик снарядов Украине смог стремительно разбогатеть?

Во время первичного размещения акций по цене 25 евро за штуку компания привлекла 3,3 миллиарда евро.

"33-летний владелец пражской компании Czechoslovak Group AS почти удвоил свое состояние за одну ночь после того, как акции компании взлетели примерно на 28% по состоянию на 9 утра в Амстердаме. Компания и ее владелец привлекли 3,3 миллиарда евро в ходе первичного публичного размещения акций по цене 25 евро за акцию", - пояснили в материале.

Стрнад, который унаследовал Czechoslovak Group от отца в 2018 году, сейчас фигурирует в Bloomberg Billionaires Index с капиталом 36,9 миллиардов долларов. Компания за последние годы оказалась в центре повышенного спроса на оружие, что частично объясняется полномасштабным вторжением России в Украину. CSG поставляет боеприпасы и бронированную технику, в частности в Украину, и выигрывает от роста акций оборонных компаний на фоне глобальной геополитической нестабильности.

Сам Стрнад заявил, что планирует инвестировать средства от сделки через семейный офис в проекты вне оборонной сферы.

У меня есть команда, готова к этому, мы не начинаем с нуля, но это будет отличным толчком для них. У нас есть десятки возможностей, которые мы отслеживаем или над которыми работаем,

– отметил он.

По версии Bloomberg, Стрнад является самым богатым магнатом в сфере обороны в мире и третьим среди самых богатых людей до 40 лет, уступая лишь Лукасу Уолтону (наследник Walmart, 49 миллиардов долларов) и Марку Матешицу (наследник Red Bull, 38,4 миллиардов долларов).

Издание отмечает, что Михал выделяется среди промышленных миллиардеров во времена доминирования технологических и AI-состояний. Он начал знакомиться с бизнесом своего отца еще в начальной школе, в 21 год стал CEO, а через 5 лет – владельцем компании. Под его руководством CSG расширила производство боеприпасов, бронемашин, военных и гражданских грузовиков и экспортирует продукцию примерно в 70 стран, привлекая более 14 тысяч сотрудников в Европе, США и Индии.

"Он имеет чрезвычайно широкое понимание вещей. Я не припоминаю ни одного случая, когда он сказал, что ему нужно что-то проверить, проконсультироваться или вернуться к этому позже", – рассказывал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Президент Чехии раскритиковал отказ от предоставления Украине самолетов