Аналитики оценивали не только численность войск и количество техники, но и широкий набор параметров – от экономических возможностей и демографии до логистики и уровня оборонных расходов. Рейтинг составлял Global Firepower.

Смотрите также НАТО планирует создать безлюдную роботизированную оборонительную зону на границе с Россией и Беларусью

Какое место в рейтинге армий заняла Украина?

Среди ключевых преимуществ Украины составители рейтинга отметили масштаб и реальную боеспособность армии, численность личного состава и резерва, а также имеющуюся военную технику. Отдельно обращается внимание на морской компонент – прежде всего из-за использования беспилотных морских систем. Дополнительными плюсами стали развитая железнодорожная сеть, добыча угля и значительные объемы финансирования оборонного сектора.

В то же время в отчете указывают и на слабые места. К ним отнесли общую слабость военного и гражданского флота, а также высокую зависимость от потребления угля, нефти и газа.

По совокупности показателей Украина оказалась рядом с такими странами, как Испания (18 место), Египет (19-е), Польша (21-е) и Тайвань (22-е), что подчеркивает ее место среди средних, но влиятельных военных государств мира.

Первая десятка сильнейших стран мира по версии Global Firepower выглядит следующим образом:

Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Китайская Народная Республика Индия Южная Корея Франция Япония Великобритания Турция Италия

США проигрывают европейцам в арктических возможностях