Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин.

Что известно о безлюдной зоне НАТО на границе с Россией?

Ловин стал первым представителем Альянса, который публично рассказал о новой оборонной концепции Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) – линию сдерживания на восточном фланге НАТО. По данным издания, реализацию проекта планируют завершить, при благоприятных условиях, до конца 2027 года.

По словам генерала, страны НАТО, непосредственно граничащие с Россией, получат значительно большие запасы вооружения и боеприпасов, чем раньше. Речь идет, в частности, о "складах оружия и боеприпасов для перевооружения систем обороны в автоматизированной зоне, а также для оснащения сил НАТО".

Ловин объяснил, что НАТО стремится выстроить многоуровневую систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью и "использовать для защиты не только конвенционные войска, но и с помощью препятствий и технологий создать роботизированную или автоматизированную зону".

Ключевую роль в этой системе будут играть разведывательные сенсоры и в значительной степени автоматизированное и роботизированное оружие. Они должны сдерживать российские войска на первом этапе нападения, одновременно минимизируя риски для личного состава НАТО.

Как отметил генерал, будущая автоматизированная зона на восточной границе Альянса будет преимущественно безлюдной.

Литва уже готовится взрывать мосты на границе с Россией, но в 2026 году Россия вряд ли пойдет войной на Европу. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Россия уже начала испытывать силы НАТО в Европе и будет продолжать это делать.

