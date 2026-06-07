Украина провела операцию с использованием ИИ. О результатах учений сообщает Financial Times.

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Как проходили учения?

Вымышленная страна Перанца, за которую играл Альянс, была погружена во тьму из-за кибератаки на ее энергосеть со стороны авторитарного соседа, который давно претендовал на ее территорию, Карте, которого играла Украина. НАТО решило отработать такой сценарий, с которым Украина сталкивается ежедневно с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, чтобы проверить готовность стран-союзников к дезинформационным кампаниям.

Атака была смоделирована в Быдгоще в Польше. Во время трехдневных тренировок, союзники должны были отражать информационные кампании, направленных на сеяние раздора и дезинформацию местного населения в случае масштабного кризиса. Кроме отключения электроэнергии, участники также проверили, как власть будет общаться в случае большого наводнения и в случае взлома хакерами их банковской системы.

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Украинские специалисты должны были заполнить социальные сети сообщениями, сгенерированными искусственным интеллектом. В них должны были критиковать правительства за некомпетентность и коррупцию. Игра по реагированию на кризисы может улучшить сотрудничество как между правительственными учреждениями, так и между военной и гражданской властью, заявляют эксперты.

Что показали учения?

В то же время аналитики признали ограничения таких тренировок, потому что они не могут полностью воспроизвести российские дезинформационные кампании, которые разрабатывались в течение последнего десятилетия.

Игра на самом деле не погружает нас в реальные условия, с которыми могут столкнуться украинцы,

– заявил Александру Фотеску, исследователь когнитивной войны.

Немецкая подполковница и директор Центра цифровизации Бундесвера Ивонн Реттер подчеркнула, что украинцы имеют очень реалистичное представление о том, как работают и общаются оппоненты. Это то, чему Альянс может у них поучиться. По оценкам жюри, в состав которого входили ученые и специалисты по дезинформации, команда "Карти" лишь с небольшим отрывом проиграла в двух сценариях.

По словам Рьоттер, во время учений украинцы были более креативными, продемонстрировали лучшие навыки работы с ИИ и в целом работали быстрее. Однако в итоге они проиграли, поскольку не сумели поддерживать последовательный нарратив, закрепленный на небольшом количестве основных месседжей.

В реальной жизни основные месседжи меняются ежедневно: просто посмотрите, что делает Россия,

– возразил такую оценку украинский участник.

Директор Центра цифровизации Бундесвера отметила, что Берлин поддерживает такие учения, потому что признает слабые места страны. Правительственные ведомства, включая министерства обороны и внутренних дел Германии иногда могут работать вместе, но не согласовывая свою коммуникацию, добавила она.