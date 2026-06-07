Україна провела операцію з використанням ШІ. Про результати навчань повідомляє Financial Times.

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Як проходили навчання?

Вигадана країна Перанца, за яку грав Альянс, була занурена в темряву через кібератаку на її енергомережу з боку авторитарного сусіда, який давно претендував на її територію, Карті, якого відігравала Україна. НАТО вирішило відпрацювати такий сценарій, з яким Україна стикається щодня з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, щоб перевірити готовність країн-союзників до дезінформаційних кампаній.

Атака була змодельована в Бидгощі у Польщі. Під час триденних тренувань, союзники мали відбивати інформаційні кампанії, спрямованих на сіяння розбрату та дезінформацію місцевого населення у разі масштабної кризи. Окрім відключення електроенергії, учасники також перевірили, як влада спілкуватиметься у разі великої повені та у випадку злому хакерами їхньої банківської системи.

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Українські спеціалісти мали заповнити соціальні мережі повідомленнями, згенерованими штучним інтелектом. У них мали критикувати уряди за некомпетентність та корупцію. Гра з реагування на кризи може покращити співпрацю як між урядовими установами, так і між військовою та цивільною владою, заявляють експерти.

Що показали навчання?

Водночас аналітики визнали обмеження таких тренувань, бо вони не можуть повністю відтворити російські дезінформаційні кампанії, які розроблялись протягом останнього десятиліття.

Гра насправді не занурює нас у реальні умови, з якими можуть зіткнутися українці,

– заявив Александру Фотеску, дослідник когнітивної війни.

Німецька підполковниця та директорка Центру цифровізації Бундесверу Івонн Рьоттер підкреслила, що українці мають дуже реалістичне уявлення про те, як працюють та спілкуються опоненти. Це те, чому Альянс може в них повчитися. За оцінками журі, до складу якого входили науковці та фахівці з дезінформації, команда "Карті" лише з невеликим відривом програла у двох сценаріях.

За словами Рьоттер, під час навчань українці були більш креативними, продемонстрували кращі навички роботи із ШІ та загалом працювали швидше. Проте зрештою вони програли, оскільки не зуміли підтримувати послідовний наратив, закріплений на невеликій кількості основних меседжів.

У реальному житті основні меседжі змінюються щодня: просто подивіться, що робить Росія,

– заперечив таку оцінку український учасник.

Директорка Центру цифровізації Бундесверу зазначила, що Берлін підтримує такі навчання, тому що визнає слабкі місця країни. Урядові відомства, включаючи міністерства оборони та внутрішніх справ Німеччини іноді можуть працювати разом, але не узгоджуючи свою комунікацію, додала вона.