Вооруженные силы страны подтвердили LRT, что это часть фортификационных мероприятий, согласованных еще в июле прошлого года, передает 24 Канал.

Как Литва готовится взрывать мосты с Беларусью?

Военные уточнили, что работы являются элементом подготовки к Балтийской оборонительной линии вдоль границ с Россией и Беларусью. Мосты оборудуют специальными инженерными конструкциями для крепления взрывчатых материалов.

Мосты и дороги выбираются на основе расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы,

– сообщили военные

Вооруженные силы заявили, что уже создали несколько десятков мест вблизи границы для хранения противотанковых и других препятствий. В то же время ведутся работы по посадке деревьев для защиты на ключевых дорогах, а также углубление оросительных канав, которые будут действовать как окопы и дополнительные противотанковые барьеры.

В случае конфликта мосты вблизи границы можно будет быстро разрушить, чтобы затруднить движение войск. Подобные подходы десятилетиями применяла Финляндия. В прошлом году президент Финляндии Александер Стубб призвал европейские страны готовиться к худшему, но в то же время признавал, что прямая угроза со стороны России маловероятна.

"Я призываю все европейские государства стать более финскими. Другими словами, более подготовленными. Вы должны готовиться к худшему, чтобы избежать этого", – сказал он.

В Литве часть политиков и общественности ранее критиковала подготовку к войне, обвиняя чиновников в "разжигании войны". В октябре командующий ВС Эстонии Андрус Мерило тоже высказался против "военной истерии", отметив, что готовность уменьшает панику и помогает действовать рационально.

Литовские чиновники подчеркивают важность демонстрировать оборонительные меры, не пугая население.

По словам майора Гинттаутаса Цюниса из Центра медиа-операций ВС Литвы, подготовка к конфликту должна быть частью повседневной деятельности государства. Наибольший эффект дает последовательная и своевременная подача фактов вместе с объяснением их значения. Вооруженные силы Литвы постоянно подчеркивают: угроза со стороны России существует долгосрочно, а готовность повышает эффективность сдерживания.

