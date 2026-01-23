Зеленский говорит, что кроме Украины, без США Европу некому усилить. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Что Зеленский думает о теоретическом выходе США из НАТО?

По словам Зеленского, сейчас для Европы в рамках НАТО сложилась ситуация, когда ключевым фактором остается позиция Вашингтона – или США вовлечены и заинтересованы, или же Альянс теряет свой реальный вес.

Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки это не НАТО. Союз без Америки не представляет угрозы России. Не то, что они хотят угрожать... но не является не даже защитой для своих государств, на мой взгляд,

– отметил Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что украинская армия сейчас является самой мощной в Европе, и именно поэтому поддержка Украины является критически важной для безопасности всего континента.

"Потому что если завтра будет агрессия, или если завтра будет угроза, а Соединенные Штаты будут продолжать политику изоляции, кроме Украины, усилить Европу некому", – сказал Зеленский.

