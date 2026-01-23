Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax.
Что сказал Вэнс о Гренландии?
Джей Ди Вэнс по сути защитил политику американского президента в отношении Гренландии. По его словам, Вашингтон уже обеспечивает неявную защиту региона, поэтому США хотят претендовать на его природные ресурсы.
Мы хотим разделить богатство этого прекрасного суши с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые мы, по сути, защищаем,
– объяснил Вэнс.
Отметим, что заявление вице-президента США прозвучало после того, как Дональд Трамп сообщил о создании основы для соглашения по Гренландии. Произошло это после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе.
По словам Трампа, документ, в частности, предусматривает доступ США и европейских союзников к правам на добычу полезных ископаемых, а также сотрудничество в сфере противоракетной обороны "Золотой купол".
Также Вэнс заявил, что именно военная мощь США сдерживает возможную агрессию в арктическом регионе.
Что сдерживает Россию или Китай от вторжения в Гренландию? Или это сила Дании? Хотя я и люблю Данию, но нет. Это сила Соединенных Штатов Америки,
– заверил американский чиновник.
Кроме того, Вэнс считает, что контроль над Арктикой имеет ключевое значение для нацбезопасности США. Он пояснил, что без этого система ПРО может быть дестабилизирована в случае ракетной угрозы.
Издание отмечает, что вице-президент США отверг критику со стороны европейских лидеров. По его словам, в частных разговорах позиция партнеров является менее категоричной. А подход Вашингтона основывается на реализме, а не на враждебности к Европе.
Мы так любим Европу, что на самом деле требуем, чтобы они сделали то, что отказывается делать их собственное руководство, а именно – позаботились о себе и действовали более разумно,
– резюмировал он.
Контроль над Гренландией: последние новости
По данным NYT, Трамп может ограничить участие России и Китая в добыче полезных ископаемых в Гренландии в рамках будущего соглашения.
Также обсуждают создание новой миссии НАТО в Арктике и пересмотр соглашения 1951 года для размещения американских военных баз на острове.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, что вопрос суверенитета страны является "красной линией", о которой нельзя говорить с США. В то же время он поддержал идею усиления военного присутствия НАТО в Гренландии.