Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax.

Что сказал Вэнс о Гренландии?

Джей Ди Вэнс по сути защитил политику американского президента в отношении Гренландии. По его словам, Вашингтон уже обеспечивает неявную защиту региона, поэтому США хотят претендовать на его природные ресурсы.

Мы хотим разделить богатство этого прекрасного суши с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые мы, по сути, защищаем,

– объяснил Вэнс.

Отметим, что заявление вице-президента США прозвучало после того, как Дональд Трамп сообщил о создании основы для соглашения по Гренландии. Произошло это после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе.

По словам Трампа, документ, в частности, предусматривает доступ США и европейских союзников к правам на добычу полезных ископаемых, а также сотрудничество в сфере противоракетной обороны "Золотой купол".

Также Вэнс заявил, что именно военная мощь США сдерживает возможную агрессию в арктическом регионе.

Что сдерживает Россию или Китай от вторжения в Гренландию? Или это сила Дании? Хотя я и люблю Данию, но нет. Это сила Соединенных Штатов Америки,

– заверил американский чиновник.

Кроме того, Вэнс считает, что контроль над Арктикой имеет ключевое значение для нацбезопасности США. Он пояснил, что без этого система ПРО может быть дестабилизирована в случае ракетной угрозы.

Издание отмечает, что вице-президент США отверг критику со стороны европейских лидеров. По его словам, в частных разговорах позиция партнеров является менее категоричной. А подход Вашингтона основывается на реализме, а не на враждебности к Европе.

Мы так любим Европу, что на самом деле требуем, чтобы они сделали то, что отказывается делать их собственное руководство, а именно – позаботились о себе и действовали более разумно,

– резюмировал он.

Контроль над Гренландией: последние новости