Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции. Соответствующую информацию распространили в издании DR.
Как Гренландия относится к "соглашению Трампа"?
Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя соглашение по Гренландии, отметил, что вопрос суверенитета острова, должен учитываться.
Он заявил, что не ознакомлен с деталями соглашения, которое 23 января объявил президент США Дональд Трамп. Однако, он отметил, над ней будет работать рабочая группа с представителями Дании и Гренландии.
Глава гренландского правительства отметил, что ну них есть "красные линии" будущих договоренностей. Речь идет о суверенитете острова и полезных ископаемых.
Об этом также заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Подчеркнув, что они не могут "вести переговоры по этому вопросу, поскольку это является частью базовых демократических ценностей".
В то же время и Нильсен, и Фредериксен согласились, что готовы к увеличению военного присутствия НАТО на острове.
Кроме того, Нильсен отметил, что риторика США в течение последних недель была неприемлемой.
Риторика была неприемлемой. Это повлияет на то, как мы будем думать друг о друге в будущем. Но, конечно, это трудно, когда каждый вечер слышишь угрозы. Представьте, как это было для гренландцев – ежедневно слышать, что кто-то хочет забрать твою свободу,
– сказал Йенс-Фредерик Нильсен.
И все же премьер надеется, что Гренландия с США снова смогут наладить хорошие отношения.
Премьер Дании сказала, что страны должны сотрудничать на основе взаимного уважения, без угроз друг другу. И поэтому верят, что удастся найти политическое решение в рамках демократии и того, как они сотрудничают как союзники.
Как меняется риторика Трампа по Гренландии?
Сейчас Трамп изменил свою риторику, ведь одобренное им соглашение предусматривает только строительство американских военных баз и создание оборонных зон на острове. В то же время идея аннексии Гренландии не получила поддержки ни внутри Соединенных Штатов, ни среди европейских партнеров, поскольку могла бы существенно ухудшить отношения США с союзниками в Европе.
До того Дональд Трамп заявлял, что США не будут применять военную силу для аннексии Гренландии, а покупка острова остается приоритетом. Он подчеркнул, что США могли бы защитить и развивать Гренландию лучше любой другой страны, и что владение островом не угрожает НАТО.
И все же правительство Гренландии ранее призвало население запастись едой в связи с угрозой возможного вторжения. Правительство создаст рабочую группу для подготовки населения к возможным сбоям в повседневной жизни, а также распространяет рекомендации.