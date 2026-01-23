Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на пресконференції. Відповідну інформацію поширили у виданні DR.

Як Гренландія ставиться до "угоди Трампа"?

Єнс-Фредерік Нільсен, коментуючи угоду щодо Гренландії, наголосив, що питання суверенітету острова, повинно враховуватись.

Він заявив, що не ознайомлений з деталями угоди, яку 23 січня оголосив президент США Дональд Трамп. Однак, він зазначив, над нею працюватиме робоча група з представниками Данії та Гренландії.

Глава гренландського уряду наголосив, що ну них є "червоні лінії" майбутніх домовленостей. Йдеться про суверенітет острова та корисні копалини.

Про це також заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Наголосивши, що вони не можуть "вести переговори з цього питання, оскільки це є частиною базових демократичних цінностей".

Водночас і Нільсен, і Фредеріксен погодились, що готові до збільшення військової присутності НАТО на острові.

Окрім того, Нільсен зауважив, що риторика США протягом останніх тижнів була неприйнятною.

Риторика була неприйнятною. Це вплине на те, як ми будемо думати один про одного в майбутньому. Але, звичайно, це важко, коли щовечора чуєш погрози. Уявіть, як це було для гренландців – щодня чути, що хтось хоче забрати твою свободу,

– сказав Єнс-Фредерік Нільсен.

Та все ж прем'єр сподівається, що Гренландія з США знову зможуть налагодити хороші відносини.

Прем'єрка Данії сказала, що країни повинні співпрацювати на засадах взаємної поваги, без погроз одне одному. І тому вірять, що вдасться знайти політичне рішення в межах демократії та того, як вони співпрацюють як союзники.

Як змінюється риторика Трампа щодо Гренландії?