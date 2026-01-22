Про це 24 Каналу розповів експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що мовиться і про внутрішню реакцію на ідею, і про реакцію Європи. Америці не логічно втрачати своїх європейських союзників, адже тоді вони можуть укласти союз з іншим геополітичним гравцем.

Чому Трамп відмовився від ідеї анексії Гренландії?

Експерт з публічних комунікацій зазначив, що ідею з анексією Гренландії не підтримали всередині країни (і не тільки), саме тому президенту США запропонували вихід з цієї історії без втрати репутації.

Гренландія – це надто екстравагантна історія навіть для Трампа. Головний фактор – непопулярність ідеї. Крім того, (після озвучення намірів Трампа, – 24 Канал) Європа поставила на паузу торгівельну угоду зі США. Третє – в США є нагальніші потреби, в чому могли переконати Трампа,

– пояснив він.

За словами Богданова, якщо детальніше розглянути реакцію Європи, то очевидно, що намірами щодо Гренландії Трамп фактично штовхав її "в обійми" Китаю. І Пекін, і європейські країни є прихильниками концепції легітимності – вони не порушують офіційно визнані кордони. Тому через рішення Трампа Китай міг піти на зближення з Європою.

Довідка. Трамп та генсек НАТО Марко Рютте провели зустріч та сформували основу угоди щодо Гренландії. Президент США також повідомив, що він не вводитиме мита, які мали набути чинності з 1 лютого.

Експерт з публічних комунікацій додав, що якщо Марко Рубіо вдасться переконати президента США, що Європа є природним союзником Вашингтону, то їм вдасться відновити відносини. Адже вони мають спільну мету – нейтралізація Росії та приборкання Китаю. Тому сваритись через Гренландію було б нерозумно.

Що передувало угоді щодо Гренландії?