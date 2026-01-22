Про це Александр Стубб заявив під час "українського сніданку" на Всесвітньому економічному форумі, повідомили у The Guardian.
Чому Стубб сумнівається в прийнятті Росією мирної угоди?
За словами президента Фінляндії, Україна та її партнери здатні домовитися про "гарний пакет" рішень для досягнення міцного миру. Водночас він сумнівається, що Росія погодиться на такі домовленості. Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він також обговорив подальшу підтримку України в такому разі.
Путін прагнув захопити Україну та зробити її частиною Росії, однак цього не станеться. Він також намагався зупинити розширення НАТО, але натомість отримав вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Це не зовсім історія успіху з точки зору Кремля,
– зауважив лідер Фінляндії.
Александр Стубб також відкинув будь-які твердження про перемогу Росії у війні. За його словами, країна-агресор щодня втрачає близько тисячі солдатів, а російська економіка зазнає серйозних проблем через високу інфляцію та процентні ставки
Що відомо про реалізацію мирного плану?
В Давосі відбулися переговори між представниками США та Росії, які тривали понад дві години. Росія заявила, що переговори стосувалися можливого мирного плану.
Експерти прогнозують, що підписання мирної угоди в Давосі малоймовірне, проте делегації обговорять безпекові гарантії для України та післявоєнне відновлення.
Дональд Трамп запропонував залучити Раду миру для врегулювання російсько-української війни та під час свого виступу розкритикував ООН за неефективність.