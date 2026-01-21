У якому стані економіка Росії?

На це звернув увагу президент Фінляндії Александр Стубб у середу, 21 січня. Деталі він розповів під час виступу на панельній дискусії "Чи може Європа захистити себе?" в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає 24 Канал.

Дивіться також Критика Європи, самовихваляння, Гренландія та війна в Україні: головне з виступу Трампа у Давосі

На думку політика, Володимир Путін зазнав "стратегічного провалу" через розпочату війну. І хоч країні-агресорці вдалося захопити близько 20% території України, під час бойових дій у лавах окупантів постраждав мільйон людей – вони загинули або зазнали поранень.

Окрім того, імперська Росія втратила частину своєї сфери впливу, оскільки країни Центральної Азії й Південного Кавказу віддаляються від неї.

Нульове зростання. Відсутність резервів. Нездатність платити солдатам, коли закінчиться війна,

– описав Стубб економіку країни-агресорки.

На його думку, диктатор не бажає зупиняти війну проти України через те, що "не може собі цього дозволити", однак Європа здатна захищати себе. За останні чотири роки агресор нібито:

збільшив розмір НАТО;

зробив Україну європейською;

збільшив оборонні бюджети європейських держав.

Подивімося на справи в перспективі... За останні чотири роки вони (росіяни – 24 Канал) не були здатними просунутися, наскільки розраховували,

– підсумував Стубб.

Цікаво! У 2026 році російська економіка зростатиме вчетверо повільніше, аніж світова, та втричі повільніше, аніж економіка США, пише The Moscow Times.

Що ще відомо про кризу в Росії?