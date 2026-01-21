В каком состоянии экономика России?

На это обратил внимание президент Финляндии Александр Стубб в среду, 21 января. Детали он рассказал во время выступления на панельной дискуссии "Может ли Европа защитить себя?" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает 24 Канал.

По мнению политика, Владимир Путин потерпел "стратегический провал" из-за начатой войны. И хотя стране-агрессору удалось захватить около 20% территории Украины, во время боевых действий в рядах оккупантов пострадал миллион человек – они погибли или получили ранения.

Кроме того, имперская Россия потеряла часть своей сферы влияния, поскольку страны Центральной Азии и Южного Кавказа отдаляются от нее.

Нулевой рост. Отсутствие резервов. Неспособность платить солдатам, когда закончится война,

– описал Стубб экономику страны-агрессора.

По его мнению, диктатор не желает останавливать войну против Украины из-за того, что "не может себе этого позволить", однако Европа способна защищать себя. За последние четыре года агрессор якобы:

увеличил размер НАТО;

сделал Украину европейской;

увеличил оборонные бюджеты европейских государств.

Посмотрим на дела в перспективе... За последние четыре года они (россияне – 24 Канал) не были способны продвинуться, насколько рассчитывали,

– подытожил Стубб.

Интересно! В 2026 году российская экономика будет расти в четыре раза медленнее, чем мировая, и втрое медленнее, чем экономика США, пишет The Moscow Times.

Что еще известно о кризисе в России?