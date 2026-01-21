Трамп выступает в Давосе с речью.

Смотрите также Давление на Европу продолжается: Трамп пригрозил остановить всю поддержку Украины, включая оружие

Главные заявления Трампа в Давосе

Речь Трампа в Давосе с переводом: смотрите видео

16:27, 21 января

"За последнее десятилетие Европа превратилась в проблемный континент", – считает Трамп.

16:26, 21 января

Я хочу встретиться сегодня с Зеленским, я считаю, что Путин хочет подписать мирное соглашение,
– Трамп.

16:25, 21 января

По его словам, вскоре людей привлекут к ответственности за то, что они сделали в Украине.

16:24, 21 января

Война в Украине никогда бы не началась, если бы я победил на выборах в 2020-м году,
– говорит Трамп.

16:24, 21 января

Две недели назад появилось оружие, о котором раньше никто не слышал. Все может быть уничтожено буквально одной ракетой. Не существует ПВО, способной перехватить такую ракету,
– Трамп.

16:22, 21 января

Гренландия нужна США, чтобы построить "самый большой "золотой купол" в истории" (американский проект системы противоракетной обороны, – 24 Канал) для защиты от врагов,
– заявил Дональд Трамп.

16:20, 21 января

Европа должна приложить значительные усилия, чтобы уладить войну в Украине. США находятся очень далеко – нас разделяет огромный океан,
– президент США.

16:19, 21 января

Я уже год работаю над улаживанием войны между Россией и Украиной. Я уладил восемь войн. Мне позвонил Путин. Мы говорили об Армении и Азербайджане. Он сказал: "Я не верю, что ты уладил конфликт. Я работаю над этим десять лет, а ты сделал это буквально за день", – рассказал Трамп.

16:17, 21 января

США заключили торговых соглашений на 40% своей внешней торговли.

16:17, 21 января

Трамп заявил, что федеральные расходы в США упали на 100 миллиардов долларов.

16:16, 21 января

США вводят тарифы против других стран, чтобы исправить нанесенный ущерб Соединенным Штатам, говорит Трамп.

16:15, 21 января

Я люблю Европу, но она движется в неправильном направлении,
– говорит Трамп.

16:12, 21 января

Трамп назвал США экономическим двигателем планеты и заявил, что рост американской экономики приносит пользу всем странам.

16:11, 21 января

Дела у Венесуэлы идут фантастически, говорит Трамп.