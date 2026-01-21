Об этом сообщает The New York Times.
Как вопрос Гренландии влияет на поддержку Украины?
Европейские лидеры предполагали, что вопрос контроля США над островом Гренландия был временным, а внимание Трампа впоследствии перейдет на другие темы. Впрочем, этого не произошло, а тарифы против европейских стран вышли за рамки угроз и стали ближайшим будущим.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что европейские страны должны осознать, что их безопасность зависит от Соединенных Штатов.
Что произойдет в Украине, если США прекратят свою поддержку? Все это рухнет,
– отметил он.
Напомним, из-за позиции Европы относительно острова и проведения там военных учений европейских стран Трамп объявил о введении тарифов на импорт из европейских стран. Действовать они будут пока Дания не согласится продать Гренландию.
Аналитики считают, что из-за решения американского лидера трансатлантические отношения оказались под серьезным давлением, а НАТО рискует потерять стратегическую целостность.
Европа пока не перешла к действиям в ответ на давление США. Правительства только обсуждают возможное введение тарифов на сумму более 90 миллиардов евро и экономических ограничений. А "инструмент борьбы с принуждением", дающий ЕС широкие полномочия в сфере торговли и доступа к рынкам, остается незадействованным.
По словам экспертов, Европа сможет сохранить стратегическую независимость только при условии активного использования инструментов защиты от экономического давления. Если же этого не произойдет, Трамп может применить политические и экономические рычаги влияния, что будет иметь серьезные последствия для Украины и трансатлантической безопасности.
Какие тарифы ввел Трамп для стран Европы?
17 января Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против европейских стран, которые поддержали Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландах и Великобритании.
По словам президента США, с 1 февраля 2026 года дополнительные тарифы на товары из этих стран, которые импортируются в США, составят 10%.
А с 1 июня пошлины для этих государств вырастут до 25%, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.