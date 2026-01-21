Об этом заявил Александр Стубб в Washington Post.

О каких сценариях рассказал Стубб?

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что существуют три возможных варианта развития событий по Гренландии на фоне заявлений Дональда Трампа.

Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать, найти отходной путь, а затем укрепить безопасность Арктики в контексте НАТО. Плохой сценарий – это что-то, что повлечет разрыв между Гренландией и Данией который является вынужденным тем или иным образом, результат которого мы не знаем, и конечно, уродливый сценарий в который никто не верит – военный захват,

– заявил лидер Финляндии.

В издании отметили, что даже по меркам президента Дональда Трампа, эскалация напряженности выглядит опасной. Он фактически создал условия для возможной торговой войны между США и их ближайшими союзниками, поставив под угрозу будущее НАТО. В то же время его интерес к Гренландии и длительное разочарование из-за отсутствия Нобелевской премии мира свидетельствуют о готовности пойти на риск, жертвуя экономической стабильностью и единством Альянса.

Что известно о ситуации с Гренландией?