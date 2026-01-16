Идея контроля США над Гренландией вновь стала центральной темой американской политики, но на этот раз уже не в виде специфической риторики Дональда Трампа, а как элемент более широкой борьбы за Арктику. Публичные заявления об усилении "национальной безопасности", угрозы и оскорбления в адрес Копенгагена, нервная реакция Дании и союзников по НАТО, а также планы России и Китая на регион сошлись в одной точке.

24 Канал проанализировал, почему Гренландия стала ключевым элементом арктической безопасности США и всего Запада, а также возможен ли в этой ситуации компромисс, что позволит остановить кризис без перекройки границ. Помог нам разобраться в этой сложной конфигурации публичных угроз и реального компромисса вокруг Гренландии украинский политолог Игорь Рейтерович.

Почему Трамп угрожает Дании?

Сразу после того, как Дональд Трамп во второй раз занял Овальный кабинет, он почти мгновенно поднял вопрос аннексии Гренландии. Однако то, что в начале 2025 года воспринималось как своеобразный "политический троллинг", призванный встряхнуть союзников и проверить пределы их лояльности, в 2026-м обсуждается вполне серьезно на самом высоком уровне.

Публично Белый Дом настаивает на том, что усиление американского контроля над Гренландией необходимо ради "национальной безопасности" США и сдерживания активности России и Китая в Арктике. В Вашингтоне все чаще говорят об острове как о критически важном элементе северной оборонной архитектуры, без которого США якобы не смогут эффективно защищать собственную территорию и союзников.

В то же время такая риторика никак не могла удовлетворить Данию, под протекторатом которой сейчас находится Гренландия. Активная медийная кампания, развернутая Вашингтоном, вызывает серьезное раздражение в Копенгагене, а сама идея пересмотра границ собственного союзника заставляет нервничать и других членов НАТО.

Обратите внимание! Западные медиа сообщают, что американские чиновники даже рассматривали идею единовременных выплат жителям Гренландии, как стимул для поддержки потенциального сближения с США и отделения от Дании.



По предварительным оценкам, речь шла о суммах от 10 до 100 тысяч долларов на человека. Несмотря на то, что подобные предложения никогда не были озвучены официально, сам факт таких утечек свидетельствует, что основную ставку в Вашингтоне делают не на юридическое соглашение с Копенгагеном, а на "подталкивание" и работу с настроениями внутри самой автономии.



Представители администрации Трампа прибывают в Гренландию для политической агитации / Фото AFP

Параллельно администрация Белого дома пытается привязать тему Гренландии к вопросу усиления всего НАТО. В риторике Трампа и его окружения остров предстает как уязвимая точка Альянса, которая якобы находится под постоянной внешней угрозой, а сама Дания, по утверждению американской стороны, не имеет достаточных ресурсов для защиты.

Президент США при этом позволяет себе пренебрежительные оценки масштабов обороны острова – в две собачьи упряжки, что хорошо работает на ожидания радикализированной части внутреннего электората, но выглядит чрезвычайно токсично для европейских союзников.

Интересно! В самом же НАТО банально не предусмотрен механизм, при котором "усиление обороны" означало бы фактическое перераспределение территорий между союзниками. Именно поэтому резкость американской риторики все больше воспринимается в Европе не как дискуссия по безопасности, а как политическое давление.

На этом фоне обострилась и реакция самих Дании и Гренландии. Премьер Гренландии, который даже приезжал в США для переговоров с американской стороной, впоследствии публично подчеркнул, что сейчас отдает предпочтение связям с Данией, а не с Соединенными Штатами. Это стало четким сигналом не только для Вашингтона, но и для населения острова. Премьер послал четкий сигнал, что автономия не собирается менять свою политическую ориентацию под внешним давлением со стороны Белого дома.

Реакция Дании вышла за пределы чисто дипломатических заявлений и перешла в военно-политическую плоскость. На фоне американских угроз Копенгаген объявил о расширении военного присутствия и проведении оборонных маневров на территории Гренландии с участием подразделений армии, флота и авиации Дании, а также союзников по НАТО.



Союзники по НАТО прислали военных в Гренландию, но в чрезвычайно малом количестве / Фото AP

Формально эти шаги подаются как плановые и направлены на усиление безопасности в Арктике, однако их тайминг не оставляет сомнений в политическом сигнале, адресованном Вашингтону. Дания демонстрирует, что способна обеспечивать военное присутствие на острове самостоятельно и в координации с альянсом, не передавая контроль над своей территорией под "внешнее управление".

Если же отложить публичные распри и посмотреть на прямой диалог между США и Данией, ситуация не выглядит безвыходной. После напряженных контактов стороны согласовали создание формата арктической рабочей группы. Это позволяет всем участникам выйти из конфликта без "потери лица", когда Вашингтон получает площадку для диалога о безопасности и усиления своего присутствия в регионе, а Копенгаген и Нуук – предохранитель, который четко отграничивает расширение сотрудничества с США от любых посягательств на суверенитет Дании и Гренландии.

Игорь Рейтерович политолог Настойчивость Трампа в этом вопросе выглядит скорее как попытка повысить ставки: напугать всех, а затем выйти на определенное компромиссное решение, которое будет соответствовать принципам международного права и одновременно удовлетворит интересы Соединенных Штатов.

В конце концов, даже для Дональда Трампа идея аннексии Гренландии выглядит чрезвычайно сложной, чтобы "продать" это собственному электорату. Поддержка силового сценария в отношении территории союзника остается чрезвычайно низкой среди американцев. Лишь 17% поддерживают усилия президента "приобрести или получить" Гренландию, тогда как 66% опасаются, что такие действия нанесут ущерб всему НАТО.

Игорь Рейтерович политолог Мне сложно представить, что Соединенные Штаты силовым путем начинают захватывать остров, на котором живут люди – граждане Дании. Даже если часть населения острова мечтает о независимости, говорится именно о независимости, а не о желании стать частью Соединенных Штатов... Такой шаг фактически развязал бы руки всем странам мира, выпустил бы, образно говоря, джина из бутылки и превратил бы США в страну-агрессора – роль, которой Вашингтон всегда избегал и которой на самом деле очень боится. Именно поэтому я считаю, что все эти заявления следует воспринимать скорее как элемент политического давления.

Вероятность силового сценария остается минимальной, зато все более очевидным становится то, что США сознательно создают турбулентность вокруг Гренландии, пытаясь подтолкнуть Данию к более "прагматичным" договоренностям – за авторством Белого дома. Речь идет не об аннексии, а о существенном усилении американского присутствия на острове и, в конце концов, о контроле над ключевыми процессами в Арктике.

Гренландия – ключ к безопасности в Арктике: почему США хотят усиления острова?

Если отложить резкую риторическую форму, в которой Дональд Трамп продвигает тему Гренландии, и посмотреть на ее реальный смысл безопасности, аргументы Вашингтона выглядят не такими уж и экзотическими, а сами намерения – довольно рациональными.

Гренландия действительно является одним из ключевых элементов арктической архитектуры безопасности США и всего НАТО, и именно поэтому любое напряжение вокруг острова автоматически выходит за пределы двустороннего спора между союзниками.

Прежде всего речь идет о системах раннего предупреждения и противоракетной обороне. Американская база Pituffik в северо-западной части острова является критически важным элементом системы обнаружения баллистических ракет, которые могут лететь в направлении Северной Америки через Арктику.

Именно этот маршрут традиционно считается самым коротким и наиболее вероятным в сценариях ядерного сдерживания. Официальные материалы Космических сил США прямо указывают, что инфраструктура в Гренландии является незаменимой для систем раннего предупреждения и контроля воздушно-космического пространства.



Кремль определяет Арктику как один из ключевых стратегических приоритетов / Фото Минобороны России

С другой стороны фиксируется серьезная активизация России в Арктике. За последние годы Москва существенно нарастила военное присутствие вдоль Северного морского пути. Россия восстанавливает советские военные базы, разворачивает системы противовоздушной обороны и модернизирует свой Северный флот.

Аналитики отмечают, что Арктика для Кремля – не ситуативная прихоть, а стратегический вопрос и канал доступа к Северной Атлантике. Именно этот маршрут традиционно считается самым коротким и наиболее вероятным в сценариях ядерного сдерживания.

Отдельное внимание в Вашингтоне уделяют и Китаю. Несмотря на то, что он не имеет арктических территорий, в своих официальных документах Пекин прямо позиционирует себя как "near-Arctic state" и декларирует интерес к арктическим маршрутам, ресурсов и участию в управлении регионом.

Западные аналитики обращают внимание, что китайское присутствие в Гренландии пока ограничено и не имеет военного характера. В то же время инфраструктурные и ресурсные проекты традиционно рассматриваются США как потенциальная точка входа для долгосрочного политического влияния – именно этот сценарий и вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Впрочем, утверждение Белого дома о якобы полной неспособности Дании обеспечить безопасность острова остается грубым преувеличением. Хотя военный потенциал Копенгагена нельзя сравнивать с возможностями США, еще осенью 2025 года Дания объявила о существенном увеличении инвестиций в арктическую оборону – с акцентом на морское патрулирование, беспилотные системы и спутниковое наблюдение.

Это свидетельствует, что Дания реагирует на те же угрозы, но делает это в логике координации с союзниками, а не одностороннего контроля над территорией.



Усиление американских сил на территории Гренландии позволит США контролировать почти все морские пути в Арктике / Bloomberg

Стоит понимать, что Гренландия действительно является критически важной для безопасности США и НАТО, и этот факт не отрицают ни Дания, ни европейские союзники. Проблема же заключается не в самих целях американцев, а в методах их достижения. Там где Вашингтон видит быстрый способ "закрыть пробелы" в своей арктической обороне, союзники видят риск опасного прецедента, способного подорвать доверие внутри альянса.

Игорь Рейтерович политолог В этой ситуации существует слишком много подводных камней, которые делают реализацию аннексии в законный способ практически невозможной. Именно поэтому настойчивость Трампа в этом вопросе выглядит скорее как попытка повысить ставки. Напугать всех, а затем выйти на определенное компромиссное решение, которое будет соответствовать принципам международного права и одновременно удовлетворит интересы Соединенных Штатов.

Именно поэтому поиск компромисса по Гренландии становится неизбежным, ведь без сдержанного и взвешенного подхода попытки усилить безопасность США в Арктике могут осложнить координацию внутри НАТО и в конце концов повысить риски для безопасности как Европы, так и самих Соединенных Штатов.десятилетия систему безопасности в Европе, что в конечном итоге может стать фатальным для безопасности не только Европы, но и самих Соединенных Штатов.

Гренландия, как тест для НАТО: возможен ли компромисс между Данией и США?

После недель риторической эскалации становится понятно, что сценарий прямой аннексии Гренландии американцами практически не имеет шансов на реализацию, но и возвращение к статус-кво без уступок со стороны союзников выглядит маловероятным.

Для США Гренландия – это вопрос времени и окна возможностей, которое, по мнению Вашингтона, быстро закрывается, ведь ситуация в Арктике стремительно меняется. Зато для Дании и Гренландии – вопрос границ допустимого, ведь никакие аргументы безопасности не оправдывают пересмотр суверенитета и границ союзника, даже в рамках Альянса.



Протест жителей Гренландии против американского вмешательства / Фото Getty Images

Именно поэтому западные аналитики сходятся на том, что возможный компромисс касается не границ, а форм и объема полномочий. После серии напряженных дискуссий США, Дания и Гренландия согласовали формат арктической рабочей группы – механизма, который позволяет обсуждать усиление безопасности, инфраструктуры и военного присутствия без открытого разговора об изменении статуса острова. Для Вашингтона это шанс закрепить свою ведущую роль в регионе, а для Дании – зафиксировать красные линии.

Другой элемент возможного компромисса заключается в расширении фактического американского присутствия без формального "контроля" над территорией. Западные дипломаты ожидают, что речь пойдет о модернизации инфраструктуры на базе Pituffik, расширении морского и воздушного патрулирования, интеграции датских и союзнических систем наблюдения, а также большем участии США в арктических учениях.

Такой сценарий позволяет Белому дому отчитываться об усилении обороны на Севере, не создавая прецедента силового или политического давления на союзника.

Игорь Рейтерович политолог Вероятнее всего, США просто расширят свое присутствие – договорятся о дополнительных объектах противоракетной обороны и более широких возможностях контроля... Дания предоставит специальные разрешения, и это будет оптимальным вариантом для всех сторон. Похоже, именно этого Трамп и добивается, традиционно максимально повышая ставки.

В то же время в самом Альянсе эта история оставляет после себя неприятный осадок. Ведь даже если компромисс будет найден, методы, которые использовал Вашингтон, подорвали доверие внутри НАТО и усилили страхи европейцев относительно агрессивной внешней политики США.

Это особенно ощутимо на фоне других резких шагов администрации Трампа – от недавнего ареста уже бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро до усиления давления на союзников в вопросах оборонных расходов. Компромисс вокруг Гренландии почти наверняка будет означать больше американских военных и технических возможностей на острове – но без изменения флага.

История с Гренландией станет тестом не столько для безопасности в Арктике, сколько для способности Запада удерживать единство под давлением "обновленной" внешней политики США. Если союзникам удастся зафиксировать компромисс в рамках правил и процедур, НАТО выйдет из этого кризиса политически ослабленным, но зато укрепленным в военном смысле.

Если же нет – Гренландия рискует стать прецедентом, который долго будет эхом далеко за пределами Европы.