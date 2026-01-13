Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и Clash Report.

Что сказал премьер Гренландии о присоединении острова к США?

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 13 января Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия и в дальнейшем стремится оставаться в составе Королевства Дания и не рассматривает присоединение к США.

Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию. Гренландия не хочет принадлежать США. Гренландия не хочет управляться США. Гренландия не хочет быть частью США. Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания,

– отметил он.

Нильсен добавил, что ситуация "очень серьезная", комментируя угрозы бывшего президента США Дональда Трампа аннексировать остров. Он подчеркнул, что сами угрозы являются абсолютно неуместными.

В Гренландии, где проживает около 57 тысяч человек, давно обсуждают идею независимости от Дании, но большинство населения категорически против присоединения к США.

"Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов", – сказал Нильсен журналистам во время пресс-конференции.

По словам гренландского премьера, нынешний геополитический кризис показывает, что в случае выбора между США и Данией Гренландия выберет Данию.

Мы выбираем НАТО, мы выбираем ЕС,

– добавил он.

Планируется ли встреча между Данией, Гренландией и США?

Издание Reuters писало, что 14 января министры иностранных дел Дании и Гренландии встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и его гренландский коллега Вивиан Мотсфельдт инициировали встречу с Рубио после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о намерении "получить" Гренландию.

"Вице-президент США Вэнс также захотел принять участие во встрече, он ее проведет, она состоится в Белом доме", – сообщил Расмуссен журналистам.

Какая сейчас риторика в США относительно Гренландии?