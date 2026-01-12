Автором этой дерзкой законодательной инициативы выступил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн. Он уверяет, что данный законопроект нужен для защиты стратегических интересов США в Арктике и противодействия угрозам со стороны Китая и России, передает 24 Канал.

Смотрите также "Не хотим иметь их за соседей": Трамп указал, какие страны претендуют на Гренландию

Что предлагает Файн сделать с Гренландией?

Предложенный законопроект позволяет президенту принять любые меры для присоединения Гренландии к США. Также закон требует подготовить для Конгресса отчет о том, какие законы нужно изменить, чтобы в будущем Гренландия могла стать полноправным штатом США.

Мировая борьба за влияние в Арктике усиливается, и США не хотят допустить, чтобы контроль над этим стратегически важным регионом получили враждебные государства. По словам конгрессмена Файна, Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США, ведь контроль над ней означает контроль над арктическими морскими путями и системой безопасности Северной Америки.

Поэтому Вашингтон не готов оставлять будущее региона странам, которые выступают против американских интересов и ценностей.

Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио считают Арктику новым центром глобального соперничества. В то же время Китай и Россия активно усиливают свое присутствие в регионе, тогда как, по мнению автора инициативы, предыдущая политика США ослабила позиции страны.