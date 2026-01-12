Автором цієї зухвалої законодавчої ініціативи виступив конгресмен-республіканець Ренді Файн. Він запевняє, що даний законопроєкт потрібний для захисту стратегічних інтересів США в Арктиці та протидії загрозам з боку Китаю та Росії, передає 24 Канал.
Що пропонує Файн зробити з Гренландією?
Запропонований законопроєкт дозволяє президентові вжити будь-яких заходів для приєднання Гренландії до США. Також закон вимагає підготувати для Конгресу звіт про те, які закони потрібно змінити, щоб у майбутньому Гренландія могла стати повноправним штатом США.
Світова боротьба за вплив в Арктиці посилюється, і США не хочуть допустити, щоб контроль над цим стратегічно важливим регіоном отримали ворожі держави. За словами конгресмена Файна, Гренландія має ключове значення для національної безпеки США, адже контроль над нею означає контроль над арктичними морськими шляхами та системою безпеки Північної Америки.
Тому Вашингтон не готовий залишати майбутнє регіону країнам, які виступають проти американських інтересів і цінностей.
Президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо вважають Арктику новим центром глобального суперництва. Водночас Китай і Росія активно посилюють свою присутність у регіоні, тоді як, на думку автора ініціативи, попередня політика США послабила позиції країни.
- Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію. На початку 2026 року американський лідер усе частіше почав говорити про намір захопити острів.
- За даними ЗМІ, Трамп наказав підготувати план вторгнення до Гренландії, але Об'єднаний комітет начальників штабів виступив проти цього, назвавши операцію незаконною.
- США звинуватили Данію в "окупації" Гренландії після Другої світової війни, але посол Данії відкинув це твердження. Данський посол підкреслив, що статус Гренландії визнаний на міжнародному рівні, а право вирішувати майбутнє острова належить його народу.
- Тим часом Велика Британія обговорює з європейськими союзниками можливе розгортання військових сил у Гренландії у межах місії НАТО. Цей крок спрямований на стримування агресії Росії та Китаю в Арктиці та заспокоєння президента США Дональда Трампа.
- Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що можливий напад США на Гренландію під керівництвом Дональда Трампа може призвести до краху НАТО.