Автором цієї зухвалої законодавчої ініціативи виступив конгресмен-республіканець Ренді Файн. Він запевняє, що даний законопроєкт потрібний для захисту стратегічних інтересів США в Арктиці та протидії загрозам з боку Китаю та Росії, передає 24 Канал.

Що пропонує Файн зробити з Гренландією?

Запропонований законопроєкт дозволяє президентові вжити будь-яких заходів для приєднання Гренландії до США. Також закон вимагає підготувати для Конгресу звіт про те, які закони потрібно змінити, щоб у майбутньому Гренландія могла стати повноправним штатом США.

Світова боротьба за вплив в Арктиці посилюється, і США не хочуть допустити, щоб контроль над цим стратегічно важливим регіоном отримали ворожі держави. За словами конгресмена Файна, Гренландія має ключове значення для національної безпеки США, адже контроль над нею означає контроль над арктичними морськими шляхами та системою безпеки Північної Америки.

Тому Вашингтон не готовий залишати майбутнє регіону країнам, які виступають проти американських інтересів і цінностей.

Президент Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо вважають Арктику новим центром глобального суперництва. Водночас Китай і Росія активно посилюють свою присутність у регіоні, тоді як, на думку автора ініціативи, попередня політика США послабила позиції країни.