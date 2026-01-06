Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чому Фредеріксен зробила прогноз щодо краху НАТО?

Метте Фредеріксен заявила в інтерв'ю данському телеканалу TV2, що заяви Дональда Трампа щодо претензій на Гренландію треба сприймати серйозно.

Але я також чітко поясню, що якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, тоді все зупиниться, зокрема сам Альянс, а отже, і безпека, яка була встановлена ​​з кінця Другої світової війни,

– сказала очільниця данського уряду.

Bloomberg пише, що посадовців у Копенгагені стривожили нові заяви президента США щодо намірів взяти Гренландії під американський контроль з міркувань безпеки. Це сталося на тлі подій, коли американські військові провели рейд у Каракасі та заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Дональд Трамп уже давно наполягає, що США мають контролювати Гренландію заради власної безпеки. У неділю, 5 січня, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він уперше озвучив можливі строки розвитку подій.

Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці. Поговорімо про Гренландію через 20 днів,

– зазначив глава Білого дому.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен жорстко відреагувала на відновлення цієї риторики та закликала Трампа припинити погрози. Підтримку Гренландії висловили й інші європейські чиновники, нагадавши, що острів є частиною Данського королівства і, відповідно, членом НАТО.

Яка загроза для Європи від заяв Трампа щодо Гренландії?

Уперше ідею купівлі Гренландії Трамп озвучив ще у 2019 році під час свого першого президентського терміну. Після повернення до Білого дому він лише посилив риторику. У грудні данська розвідка вперше назвала США потенційною загрозою безпеці.

Для Європи та НАТО ситуація має серйозні наслідки. Будь-які військові дії у Гренландії можуть підірвати основи Альянсу, який базується на принципі колективної оборони: напад на одного члена вважається нападом на всіх. Раніше жодна країна НАТО не воювала з іншою, а перспектива застосування сили Вашингтоном проти союзника здатна дестабілізувати всю систему західної безпеки,

– йдеться у матеріалі.

В інтерв'ю TV2 Фредеріксен зазначила, що вона "не нервова людина і не наївна", тому уважно стежить за всіма подіями, додавши, що вважає Трампа "налаштованим серйозно".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав жителів острова не панікувати, а згодом назвав заяви Трампа "неповажними".

Сам Трамп наполягає, що контроль над Гренландією необхідний для національної безпеки США. На острові вже розташована найпівнічніша американська авіабаза та радіолокаційна станція, яка використовується для виявлення ракетних загроз і моніторингу космічного простору.

Фредеріксен також повідомила, що "деякий час тому" розмовляла з Трампом, не вдаючись у подробиці. За її словами, Данія "завжди була добрим союзником США" і хоче, щоб так залишалося й надалі.

"Але ми, звичайно, не приймемо і не будемо терпіти ситуацію, в якій Данії та Гренландії загрожують. Гренландія чітко заявила, що хоче сама визначати своє майбутнє. І це майбутнє не повинні вирішувати інші", – зазначила очільниця данського уряду.

