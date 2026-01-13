Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg та Clash Report.

Що сказав прем'єр Гренландії щодо приєднання острова до США?

На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 13 січня Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія й надалі прагне залишатися у складі Королівства Данія та не розглядає приєднання до США.

Зараз ми стикаємося з геополітичною кризою, і якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і зараз, то ми обираємо Данію. Гренландія не хоче належати США. Гренландія не хоче керуватися США. Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія,

– зазначив він.

Нільсен додав, що ситуація "дуже серйозна", коментуючи погрози колишнього президента США Дональда Трампа анексувати острів. Він підкреслив, що самі погрози є абсолютно недоречними.

В Гренландії, де проживає близько 57 тисяч людей, давно обговорюють ідею незалежності від Данії, але більшість населення категорично проти приєднання до США.

"Зараз саме час бути разом. Гренландія входить до складу Королівства Данія та повністю єдина у захисті основоположних принципів", – сказав Нільсен журналістам під час пресконференції.

За словами гренландського прем'єра, нинішня геополітична криза показує, що у разі вибору між США та Данією Гренландія обере Данію.

Ми обираємо НАТО, ми обираємо ЄС,

– додав він.

Чи планується зустріч між Данією, Гренландією та США?

Видання Reuters писало, що 14 січня міністри закордонних справ Данії та Гренландії зустрінуться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо.

Данський міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен та його гренландський колега Вівіан Мотсфельдт ініціювали зустріч із Рубіо після заяв колишнього президента США Дональда Трампа про намір «отримати» Гренландію.

"Віцепрезидент США Венс також захотів взяти участь у зустрічі, він її проведе, вона відбудеться в Білому домі", – повідомив Расмуссен журналістам.

Яка зараз риторика у США стосовно Гренландії?