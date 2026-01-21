Про це заявив Александер Стубб у Washington Post.

Про які сценарії розповів Стубб?

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що існують три можливі варіанти розвитку подій щодо Гренландії на тлі заяв Дональда Трампа.

Хороший сценарій полягає в тому, що ми зможемо деескалювати, знайти відхідний шлях, а потім зміцнити безпеку Арктики в контексті НАТО. Поганий сценарій – це щось, що спричинить розрив між Гренландією та Данією який є вимушеним тим чи іншим чином, результат якого ми не знаємо, і звичайно, потворний сценарій у який ніхто не вірить – військове захоплення,

– заявив лідер Фінляндії.

У виданні зазначили, що навіть за мірками президента Дональда Трампа, ескалація напруженості виглядає небезпечною. Він фактично створив умови для можливої торгівельної війни між США та їхніми найближчими союзниками, поставивши під загрозу майбутнє НАТО. Водночас його інтерес до Гренландії та тривале розчарування через відсутність Нобелівської премії миру свідчать про готовність піти на ризик, жертвуючи економічною стабільністю та єдністю Альянсу.

Що відомо про ситуацію з Гренландією?