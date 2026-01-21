Трамп виступає у Давосі з промовою.
Дивіться також Тиск на Європу продовжується: Трамп пригрозив зупинити всю підтримку України, включно зі зброєю
Головні заяви Трампа у Давосі
Промова Трампа у Давосі з перекладом: дивіться відео
"За останнє десятиліття Європа перетворилася на проблемний континент", – вважає Трамп. Я хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, я вважаю, що Путін хоче підписати мирну угоду, За його словами, незабаром людей притягнуть до відповідальності за те, що вони зробили в Україні. Війна в Україні ніколи б не почалась, якби я переміг на виборах у 2020-му році, Два тижні тому з’явилася зброя, про яку раніше ніхто не чув. Усе може бути знищене буквально однією ракетою. Не існує ППО, здатної перехопити таку ракету, Гренландія потрібна США, щоб побудувати "найбільший "золотий купол" в історії" (американський проєкт системи протиракетної оборони, – 24 Канал) для захисту від ворогів, Європа повинна докласти значних зусиль, щоб залагодити війну в Україні. США перебувають дуже далеко – нас розділяє величезний океан, Я вже рік працюю над залагодженням війни між Росією та Україною. Я залагодив вісім воєн. Мені зателефонував Путін. Ми говорили про Вірменію та Азербайджан. Він сказав: "Я не вірю, що ти залагодив конфлікт. Я працюю над цим десять років, а ти зробив це буквально за день", – розповів Трамп. США уклали торгових угод на 40% своєї зовнішньої торгівлі. Трамп заявив, що федеральні витрати у США впали на 100 мільярдів доларів. США вводять тарифи проти інших країн, щоб виправити завдану шкоду Сполученим Штатам, каже Трамп. Я люблю Європу, але вона рухається в неправильному напрямку, Трамп назвав США економічним двигуном планети і заявив, що зростання американської економіки приносить користь усім країнам. Справи у Венесуелі йдуть фантастично, каже Трамп.
