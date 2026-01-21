Трамп виступає у Давосі з промовою.

Головні заяви Трампа у Давосі

Промова Трампа у Давосі з перекладом: дивіться відео

16:27, 21 січня

"За останнє десятиліття Європа перетворилася на проблемний континент", – вважає Трамп.

16:26, 21 січня

Я хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, я вважаю, що Путін хоче підписати мирну угоду,
– Трамп.

16:25, 21 січня

За його словами, незабаром людей притягнуть до відповідальності за те, що вони зробили в Україні.

16:24, 21 січня

Війна в Україні ніколи б не почалась, якби я переміг на виборах у 2020-му році,
– каже Трамп.

16:24, 21 січня

Два тижні тому з’явилася зброя, про яку раніше ніхто не чув. Усе може бути знищене буквально однією ракетою. Не існує ППО, здатної перехопити таку ракету,
– Трамп.

16:22, 21 січня

Гренландія потрібна США, щоб побудувати "найбільший "золотий купол" в історії" (американський проєкт системи протиракетної оборони, – 24 Канал) для захисту від ворогів,
– заявив Дональд Трамп.

16:20, 21 січня

Європа повинна докласти значних зусиль, щоб залагодити війну в Україні. США перебувають дуже далеко – нас розділяє величезний океан,
– президент США.

16:19, 21 січня

Я вже рік працюю над залагодженням війни між Росією та Україною. Я залагодив вісім воєн. Мені зателефонував Путін. Ми говорили про Вірменію та Азербайджан. Він сказав: "Я не вірю, що ти залагодив конфлікт. Я працюю над цим десять років, а ти зробив це буквально за день", – розповів Трамп.

16:17, 21 січня

США уклали торгових угод на 40% своєї зовнішньої торгівлі.

16:17, 21 січня

Трамп заявив, що федеральні витрати у США впали на 100 мільярдів доларів.

16:16, 21 січня

США вводять тарифи проти інших країн, щоб виправити завдану шкоду Сполученим Штатам, каже Трамп.

16:15, 21 січня

Я люблю Європу, але вона рухається в неправильному напрямку,
– каже Трамп.

16:12, 21 січня

Трамп назвав США економічним двигуном планети і заявив, що зростання американської економіки приносить користь усім країнам.

16:11, 21 січня

Справи у Венесуелі йдуть фантастично, каже Трамп.