Що прогнозує МВФ щодо російської економіки?

Це на 0,2 відсоткового пункту менше, ніж очікувалося у жовтні, і на 0,4 менше за прогноз, який МВФ давав у січні 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на звіт фонду.

Таким чином російська економіка у 2026 році зростатиме вчетверо повільніше, ніж світова, та втричі повільніше, ніж економіка США. Про це зазначили у матеріалі російського медіа "The Moscow Times".

Від Китаю, якому Міжнародний валютний фонд прогнозує 4,5% зростання у поточному році, Росія відставатиме у 5,6 раза, а від Індії – у 8 разів.

Серед найбільших економік світу нижчі темпи зростання, ніж у Кремля, покаже лише Японія (+0,7%). Такі прогнози дають у МВФ.

Економічне зростання у Росії за підсумками минулого року оцінюють лише в 0,6%. Це в сім разів повільніше, ніж у 2024 році (4,2%). Ба більше, це вчетверо нижче за початковий прогноз російського уряду, який обіцяв збільшення ВВП на 2,3%.

Експерти МВФ вважають, що навіть у 2027 році темпи економічного зростання в Росії не перевищать 1%. Крім того, вони будуть утричі повільнішими за світові та вдвічі нижчими, ніж у США.

Наступного року ВВП може вже й не зрости, а навпаки – впасти,

– сказав Олег Буклемишев, директор Центру дослідження економічної політики економічного факультету МДУ.

Зверніть увагу! Зростання військових галузей становило близько 50%, тоді як уся решта економіки переважно стагнує, а більша частина інвестицій спрямовується на підтримання бойових дій.

Що ще слід знати про російську економіку?