Тому щоб примусити Росію почати переговори, Україні потрібно завдавати ударів по Москві. Російсько-американський історик Юрій Фельштинський озвучив 24 Каналу думку, що в іншому випадку війна не закінчиться.

Коли Росія програє війну?

Юрій Фельштинський зазначив, що російські олігархи можуть мати вплив, коли мовиться про економічні питання. Але в політичних – навряд чи. Малоймовірно, що хтось справді здатен вплинути на Володимира Путіна. Зокрема, Роман Абрамович, який є його партнером у нафтовій сфері та інших видах бізнесу.

Однак річ у тім, що російські олігархи чудово почуваються в умовах війни. Кількість російських мільйонерів та мільярдерів різко зросла з 2022 року. Вони отримують державні замовлення.

Є ще один нюанс. Він полягає у тому, що усі, крім тих, хто живе за кордоном, як Роман Абрамович, перебувають у Москві. Вони не відчувають війни.

Путін не призиває людей з Москви з цієї причини. Він розуміє, що Москва – це єдина важлива точка у Росії. Тому він не хоче, щоб Москва відчувала війну. Це ті 10%, які фактично керують всією країною. Тому решта країни не має значення,

– пояснив історик.

Зокрема, з початком Курської операції туди не перекинули війська з фронту в Україні. Їх хвилює лише знищення території України. Тому якщо ці олігархи не відчують війну, а тому не будуть чинити жодного тиску, навіть якщо матимуть таку можливість.

Крім олігархів, є ФСБ, які фактично поставили Путіна президентом у 2000 році. Усі ці 25 років вони підтримують його на 100%. Бо він створив ситуацію, коли ФСБ контролює усю Росію без жодного політичного контролю. Вони мають у своєму розпорядженні всю економічну машину Росії. Вони зосереджені у Москві, яка не постраждала від війни.

Як тільки українці почнуть завдавати ударів по Москві, Росія програє цю війну. Це неминуче. Якщо ми хочемо закінчити цю війну, якщо ми хочемо змусити російський уряд розпочати переговори, українці мають завдати удару по Москві. Інакше ця війна триватиме вічно,

– вважає Фельштинський.

