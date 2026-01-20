Частину цілей збила українська ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки цілей під час атаки збила ППО?

З 19:00 19 січня та протягом ночі 20 січня Росія атакувала Україну однією протикорабельною ракетою "Циркон" з Криму, 18 балістичними ракетами "Іскандер-М/С-300" з Брянська та Ростовської області та 15 крилатими ракетами Х-101 з Вологодської області.

Окрім цього, ворог запустив 339 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ (територія Росії), Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк). Зазначається, що близько 250 із них – "Шахеди".

Основним напрямком удару була Київщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі, а саме 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється. У Повітряних силах зазначають, що, станом на 10:06, атака триває, в повітряному просторі залишається декілька ворожих дронів.



Скільки цілей збила ППО

Які наслідки атаки на Україну?