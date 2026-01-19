Про це повідомляє видання Reuters, передає 24 Канал.

Що обговорюватимуть сторони?

За даними видання, Кирило Дмитрієв відвідає Всесвітній економічний форум, аби зустрітись з американською делегацією та обговорити мирний план щодо війни в Україні. Цю інформацію підтвердив і очільник української делегації Рустем Умеров, заявивши, що переговори з офіційними особами США продовжаться у Давосі цього тижня.

Журналіст видання Axios Барак Равід зазначив, що зустріч російського представника зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером має відбутись 20 січня.

Хто ще відвідає Всесвітній економічний форум?

У понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

За інформацією ЗМІ, участь у заході планує взяти президент США Дональд Трамп, також очікується візит президента України Володимира Зеленського.

Ймовірно, саме на полях форуму Україна та Сполучені Штати можуть підписати фінальну угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 мільярдів доларів.

