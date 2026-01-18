Про це пише 24 Канал із посиланням на Секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що Умєров каже про переговори зі США?

Рустем Умєров розповів, що протягом двох днів разом з Кирилом Будановим і Давидом Арахамією працював у Сполучених Штатах. З американського боку в консультаціях взяли участь Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі,

– зазначив секретар РНБО.

Під час переговорів представники країн обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації. "Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", – заявив Умєров.

Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни.

"Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі", – каже президент.

Які останні новини про мирні переговори?