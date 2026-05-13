Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко вважає, що будь-які подібні заяви Володимира Путіна про припинення вогню – це лише спосіб підготуватися до нових обстрілів.

Актуально Росія завдає масованого удару по Україні посеред дня: усе про вибухи і наслідки ворожого терору

Що кажуть у ЦПД про тактику Путіна?

За словами керівника ЦПД, перемир'я для російського диктатора Путіна стало радше можливістю накопичити далекобійні ракети та безпілотники. Водночас, зазначає Коваленко, бойові дії на фронті не припинялися навіть протягом цих трьох днів.

Мир їм не треба наразі, всі їх заяви про бажання завершити війну – брехня,

– наголосив Коваленко.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Варто зауважити, що російські війська масштабно обстрілюють Україну, застосовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Основними цілями, за даними ГУР, є об'єкти критичної інфраструктури.

Під час повітряного удару вибухи лунали у кількох регіонах країни, зокрема в Київській і Хмельницькій областях, а також у Коломиї. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Які наслідки обстрілів України 13 травня?

Уранці в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки російських безпілотників. Під ударами опинилася й Одеська область — там були пошкоджені складські та господарські будівлі.

Згодом після російської атаки по Одесі спалахнула пожежа, було пошкоджено кілька автомобілів, постраждали двоє людей.

На Житомирщині, у Малині, також лунали вибухи, після чого над містом піднімався дим. Крім того, дрони атакували Київську область, а також саму столицю – в Оболонському районі міста фіксували падіння уламків БпЛА.

У Хмельницькому під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи. Згодом начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив атаку безпілотників і роботу ППО. Відомо щонайменше про трьох поранених.

Пізніше російські дрони дісталися Івано-Франківщини. У Коломиї пролунали вибухи, після яких у частині міста спостерігалися перебої з електропостачанням. Вибухи чули й на Буковині, а також у Луцьку та Рівному.