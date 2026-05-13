Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко считает, что любые подобные заявления Владимира Путина о прекращении огня – это лишь способ подготовиться к новым обстрелам.

Что говорят в ЦПИ о тактике Путина?

По словам руководителя ЦПИ, перемирие для российского диктатора Путина стало скорее возможностью накопить дальнобойные ракеты и беспилотники. В то же время, отмечает Коваленко, боевые действия на фронте не прекращались даже в течение этих трех дней.

Мир им не нужен сейчас, все их заявления о желании завершить войну – ложь,

– подчеркнул Коваленко.

Стоит заметить, что российские войска масштабно обстреливают Украину, применяя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Основными целями, по данным ГУР, являются объекты критической инфраструктуры.

Во время воздушного удара взрывы раздавались в нескольких регионах страны, в частности в Киевской и Хмельницкой областях, а также в Коломые. В результате атаки зафиксировано повреждение инфраструктуры и пострадавших.

Какие последствия обстрелов Украины 13 мая?

Утром в Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки российских беспилотников. Под ударами оказалась и Одесская область – там были повреждены складские и хозяйственные постройки.

Впоследствии после российской атаки по Одессе вспыхнул пожар, были повреждены несколько автомобилей, пострадали два человека. В Житомирской области, в Малине, также раздавались взрывы, после чего над городом поднимался дым.

Кроме того, дроны атаковали Киевскую область, а также саму столицу – в Оболонском районе города фиксировали падение обломков БПЛА.

В Хмельницком во время воздушной тревоги сообщали о взрывах. Затем начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил атаку беспилотников и работу ПВО. Известно не менее трех раненых.

Позже русские дроны добрались до Ивано-Франковской области. В Коломне раздались взрывы, после которых в части города наблюдались перебои с электроснабжением. Взрывы слышали и в Буковине, а также в Луцке и Ровно.