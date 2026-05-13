Об этом говорится в материале Financial Times, журналисты которого ссылаются на осведомленных с позициями сторон лиц.

Какова позиция Украины и России относительно переговоров при посредничестве Трампа?

Руководство государства-агрессора все больше сосредотачивается на военном варианте достижения целей и стремится к расширению своих требований в случае установления контроля над всем Донбассом.

В то же время в Киеве считают, что украинская сторона сейчас имеет лучшие позиции, поскольку смогла сдержать наступление российских войск и нанести удары по тыловым объектам России с помощью дронов, что уменьшило уязвимость к внешнему давлению относительно быстрой сделки.

Важно! В ночь на 13 мая беспилотники атаковали ряд регионов страны-агрессора, в частности Ярославскую, Ростовскую, Тульскую, Нижегородскую области и Краснодарский край. В результате ударов в порту Тамань загорелся пожар на объектах нефтяной инфраструктуры.

Собеседники FT отмечают, что обе стороны фактически не видят смысла в продолжении переговорного процесса. Украинская сторона считает, что предыдущие раунды переговоров не дали результата и зашли в тупик, а дипломатам в Киеве не хватает влияния США, чтобы заставить Москву смягчить свои требования.

Американская сторона не добилась от России никакого прогресса. Все, что можно было обсудить, уже сделано,

– подчеркнул украинский чиновник.

Отдельно отмечается, что украинские и российские представители продолжают контакты со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, однако Москва отвергает идеи европейского посредничества и выступает против проведения саммита на нейтральной территории.

Отметим и то, что американские переговорщики должны были наведаться в Украину, однако в медиа писали, что они отложили поездку в Киев из-за сомнений относительно возможности достижения ощутимых результатов в мирных переговорах.

Среди причин такого решения называют и их значительную вовлеченность в переговоры с Ираном, организационные и логистические трудности.

Какие заявления звучат со стороны сторон относительно переговоров?

В Кремле заявляют, что формат трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России является нецелесообразным до выполнения требования о выводе украинских войск из Донбасса.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио называл переговорный процесс таким, что зашел в тупик. А вот Путин заявлял о приближении завершения войны, и это не остановило Россию – страна-агрессор продолжила обстрелы Украины после короткого перемирия.

Отметим, что вечером 12 мая оккупанты ударили по жилому дому в Кривом Роге, в результате чего там погибли люди, среди раненых – младенец. Атака продолжилась и ночью, а на утро "Шахеды" терроризировали, в частности, Киевскую область.

Политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом отметил, что Владимир Путин вряд ли согласится на прямой диалог с Владимиром Зеленским, ведь это может быть воспринято как политическое поражение и вызвать нежелательные для Кремля внутренние процессы в России.

Трамп же заявлял, что завершение войны может быть близким, и планирует обсудить этот вопрос во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. К слову, американский президент вместе с госсекретарем Рубио уже прибыли в Китай. Визит в целом запланирован на 13 – 15 мая. Интересно, что Рубио пришлось несколько изменить имя, чтобы обойти санкции, которые ввели против него в стране.