О том, как Рубио "зашифровался" с новым именем, чтобы обойти санкции Китая, пишет AFP. Интересным оказался и наряд госсекретаря.

Что помогло Рубио все же попасть в Китай?

Накануне визита, 12 мая, китайская сторона фактически нашла способ дипломатически обойти собственные санкции против Рубио.

В государственных документах и официальных сообщениях в Китае даже изменили написание одного из слогов его фамилии на китайском языке, что позволило формально не распространять предыдущие ограничения на нынешнего госсекретаря США.

Стоит отметить, что Рубио, еще будучи сенатором, активно поддерживал законодательные инициативы, направленные против Китая. В частности, он выступал за введение санкций из-за вероятного использования принудительного труда представителей уйгурского меньшинства в Синьцзяне, а также неоднократно осуждал действия китайских властей по ограничению свобод в Гонконге.

Агентство AFP сообщает, что накануне вступления Марко Рубио на должность госсекретаря США в январе 2025 года китайские власти и государственные медиа начали использовать другой иероглиф для передачи первого состава его фамилии – "лу".

Два дипломата отметили, что именно это позволило официально принять госсекретаря в Китае. К слову, Марко Рубио посещает эту страну впервые.

Чем особый внешний вид Рубио?

Особое внимание общественности привлекла фотография Рубио на борту президентского самолета Air Force One, которую обнародовал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун.

На снимке госсекретарь был одет в спортивный костюм Nike Tech, который пользователи соцсетей сразу сравнили с одеждой, в которой находился президент Венесуэлы Николас Мадуро во время задержания американскими военными в начале года.

Стивен Чун шутливо подписал фото, отметив, что "Секретарь Рубио демонстрирует стиль Nike Tech Венесуэла на борту Air Force One".

Интересно также узнать, что Air Force One (Борт номер один) – это официальный радиопозывной любого самолета Воздушных сил США, на котором находится президент страны. Речь идет не о конкретном самолете, а о статусе воздушного судна в момент перевозки главы государства. Чаще всего для таких рейсов используют специально переоборудованные Boeing 747-200B, которые имеют обозначение VC-25A.

Напомним! Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Впоследствии американские военные провели операцию, во время которой задержали самого Мадуро и его жену прямо в их доме. Их подозревают в заговоре, связанном с наркотерроризмом и незаконным оборотом кокаина, а также в хранении вооружения.

Что известно о визите Трампа в Китай?

В Министерстве иностранных дел Китая заявили о подготовке встречи президента США и лидера Китая. По сообщению ведомства, визит Дональда Трампа запланирован на 13 – 15 мая по приглашению Си Цзиньпина.

К слову, цены на нефть снижаются из-за ожидания встречи Трампа и Си, на которой будут обсуждать ситуацию в Иране.

Со своей стороны, политолог Олег Лесной в разговоре с 24 Каналом отметил, что действия главы Белого дома, свидетельствуют о непоследовательности и потере стратегического контроля. Он также считает, что запланированные переговоры с Си Цзиньпином будут проходить без явных преимуществ для США, поскольку Вашингтон не достиг ожидаемых результатов на международной арене.