Про те, як Рубіо "зашифрувався" із новим ім'ям, щоб обійти санкції Китаю, пише AFP. Цікавим виявилося й вбрання держсекретаря.

Що допомогло Рубіо все ж потрапити до Китаю?

Напередодні візиту, 12 травня, китайська сторона фактично знайшла спосіб дипломатично обійти власні санкції проти Рубіо.

У державних документах та офіційних повідомленнях у Китаї навіть змінили написання одного зі складів його прізвища китайською мовою, що дозволило формально не поширювати попередні обмеження на нинішнього держсекретаря США.

Варто зазначити, що Рубіо, ще будучи сенатором, активно підтримував законодавчі ініціативи, спрямовані проти Китаю. Зокрема, він виступав за запровадження санкцій через ймовірне використання примусової праці представників уйгурської меншини у Сіньцзяні, а також неодноразово засуджував дії китайської влади щодо обмеження свобод у Гонконзі.

Агентство AFP повідомляє, що напередодні вступу Марко Рубіо на посаду держсекретаря США у січні 2025 року китайська влада та державні медіа почали використовувати інший ієрогліф для передачі першого складу його прізвища – "лу".

Два дипломати зазначили, що саме це дало змогу офіційно прийняти держсекретаря в Китаї. До слова, Марко Рубіо відвідує цю країну вперше.

Чим особливий зовнішній вигляд Рубіо?

Окрему увагу громадськості привернула фотографія Рубіо на борту президентського літака Air Force One, яку оприлюднив директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун.

На знімку держсекретар був одягнений у спортивний костюм Nike Tech, який користувачі соцмереж одразу порівняли з одягом, у якому перебував президент Венесуели Ніколас Мадуро під час затримання американськими військовими на початку року.

Костюми Рубіо та Мадуро справді виглядають дуже схожими, якщо не однаковими: дивіться фото

Стівен Чун жартівливо підписав фото, зазначивши, що "Секретар Рубіо демонструє стиль Nike Tech Венесуела на борту Air Force One".

Цікаво також дізнатися, що Air Force One (Борт номер один) – це офіційний радіопозивний будь-якого літака Повітряних сил США, на якому перебуває президент країни. Йдеться не про конкретний літак, а про статус повітряного судна в момент перевезення глави держави. Найчастіше для таких рейсів використовують спеціально переобладнані Boeing 747-200B, які мають позначення VC-25A.

Нагадаємо! Уранці 3 січня США атакували територію Венесуели. Згодом американські військові провели операцію, під час якої затримали самого Мадуро та його дружину просто в їхньому будинку. Їх підозрюють у змові, пов'язаній із наркотероризмом та незаконним обігом кокаїну, а також у зберіганні озброєння.

Що відомо про візит Трампа до Китаю?

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили про підготовку зустрічі президента США та лідера Китаю. За повідомленням відомства, візит Дональда Трампа запланований на 13 – 15 травня на запрошення Сі Цзіньпіна.

До слова, ціни на нафту знижуються через очікування зустрічі Трампа та Сі, на якій обговорюватимуть ситуацію в Ірані.

Зі свого боку, політолог Олег Лісний у розмові з 24 Каналом зазначив, що дії очільника Білого дому, свідчать про непослідовність і втрату стратегічного контролю. Він також вважає, що заплановані переговори із Сі Цзіньпіном відбуватимуться без явних переваг для США, оскільки Вашингтон не досяг очікуваних результатів на міжнародній арені.