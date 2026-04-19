Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что из-за всего, что натворил Трамп, переговоры с позиции силы провести не удастся.

Смотрите также: Через третьи страны: Пекин рассматривает возможность поставки Ирану передовых радарных систем

Как в Китае оценивают политику Трампа?

Дональд Трамп написал о встрече с Си Цзиньпином, которая, вероятно, состоится в мае, хотя ранее планировалась на апрель.

Он рассчитывал поехать в Китай с переговорами – Венесуэлой, Ираном – и говорить с позиции силы, но ничего из этого не сработало. Он может рассказывать о внутренних успехах и выигранных войнах, но китайцы видят только лидера, который за короткое время поссорился со всеми партнерами и не получил ни одного нового,

– сказал Лесной.

По мнению эксперта, заигрывание с диктаторами – объятия с Путиным, поздравления Лукашенко – это не дипломатическая сила, а демонстрация слабости. А противоречивые заявления Трампа лишь усиливают впечатление, что он ничего не контролирует.

"Китай давно не воевал, но выучил все необходимые уроки – и терпеливо наблюдает. Трамп этих уроков не усвоил: продолжает побеждать в войнах, которые никто вокруг не видит", – отметил политолог.

Обратите внимание! Политолог-международник Максим Несвитайлов отметил, что Путин также готовится к визиту в Китай, который в Кремле анонсировали на первую половину 2026 года. На фоне этого Россия и Китай снова подчеркивают близость своих отношений. По словам эксперта, ключевой темой переговоров традиционно будет энергетика, в частности стремление Москвы продвигать проект "Силы Сибири 2".

