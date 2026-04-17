Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники в разведке США.

Как Пекин может поддержать Тегеран?

Сейчас, по данным американской разведки, Пекин обдумывает поставки Ирану радиолокационных систем. Тогда как несколько ранее Россия уже поделилась с Тегераном данными своей разведки о расположении позиций США в регионе Ближнего Востока.

Несмотря на сообщение издания о передаче Россией информации Ирану, возможное привлечение Китая к поддержке Тегерана еще в начале конфликта свидетельствует о более широкой, хоть и неофициальной координации действий между странами, которые стремятся ограничить влияние США в регионе.

Пекин, утверждают источники, рассматривает возможность поставки Ирану радиолокационных систем X-диапазона. Авторы добавляют, что новые системы помогут Тегерану выявлять и отслеживать угрозы, в частности дроны и крылатые ракеты. Также это усложнит действие западных самолетов и ракет в случае конфликта.

Пока неизвестно, реализовал ли Китай поставки, однако такие данные отражают беспокойство Вашингтона, что война в Иране может втянуть не только региональных противников, но и мировых конкурентов, которые способны оказать критическую поддержку без прямого военного участия.

Также в США сообщили, что Китай рассматривал возможность передачи Ирану систем ПВО через третьи страны, чтобы скрыть свое прямое участие в конфликте на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе CNN писало, что разведка зафиксировала подготовку Китая к поставке переносных ЗРК.

Они пытаются спрятаться. Китай говорит: ну, это их частный сектор. Мы все знаем, что в Китае нет такого понятия, как настоящий частный сектор. Каждая компания в Китае должна быть прежде всего лояльной к Коммунистической партии,

– сказал сенатор-демократ Марк Уорнер из Вирджинии.

Тогда как министр обороны Пит Хегсет заметил: "Президент Трамп имеет очень прочные и прямые отношения с президентом Си, и они общались по этому поводу, и Китай заверил нас, что этого действительно не произойдет".

Как Китай помогал Ирану с начала войны с США?

В среду, 15 апреля, газета Financial Times, ссылаясь на утечку иранских военных документов, сообщила, что Корпус стражей исламской революции Ирана использовал шпионский спутник, тайно приобретенный у китайской компании Earth Eye Co., для атаки на американские базы на Ближнем Востоке. В то же время разведка США уверяет, что Тегеран ранее использовал спутниковые снимки, предоставленные Китаем, в частности во время конфликта с участием Израиля и Америки.

В отчете Пентагона по военному потенциалу Китая, обнародованном в декабре, отмечается, что по состоянию на 2024 год китайские коммерческие спутниковые компании осуществляли деловое сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Важно! Согласно ежегодной оценке угроз 2026 года, обзоре глобальных рисков безопасности, США занимает первое место по развитию космических возможностей. В отчете отмечается, что достижения Китая значительно затмевают Россию – ключевого конкурента США в космосе. Быстрое наращивание возможностей позволяет Китаю использовать космос для реализации внешнеполитических целей, бросать вызовы военному и технологическому превосходству США и усиливать свое глобальное влияние.

Что об этом говорит Трамп?

Ожидается, что уже в следующем месяце Дональд Трамп наконец совершит визит в Пекин, после того, как предыдущие запланированные даты были перенесены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В интервью, которое вышло 15 апреля, президент Трамп заявил, что направил письмо президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой не предоставлять Ирану оружие. В то же время он не уточнил, когда именно состоялся обмен письмами.

Заметим, что на прошлой неделе американский лидер угрожал странам, которые поставляют оружие Ирану. Мол, в таком случае США введут пошлины в размере пошлину в размере 50%. В то же время он выразил сомнение в том, что Пекин все же помогает Ирану.

Как на такие обвинения отвечают в Пекине?