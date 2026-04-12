Американский лидер в комментарии для Fox News заявил, что США наложат 50 процентов пошлины на товары любой страны, которая поддерживает Иран или поставляет ему военное оборудование. Об этом пишет Clash Report.

Дональд Трамп подтвердил, что среди стран, которые столкнутся с наказанием, может быть Китай.

В то же время президент США отметил, что не верит информации в СМИ о том, что Пекин якобы поставляет Тегерану системы ПЗРК. Политик выразил сомнение в том, что китайцы так поступили бы. Он допустил, что КНР могла лишь в начале "немного" помогать Ирану.

Но если мы поймаем любую страну, включая Китай, на поставке Ирану военного оборудования, она столкнется с 50% пошлиной,

– пригрозил Трамп.

Отдельно он высказал мнение, что китайские автомобили уничтожают Европу, потому что забирают бизнес у Mercedes и BMW. "В нашей стране нет китайских автомобилей", – похвастался политик.

В то же время Трамп закрывает глаза на очевидную помощь Ирану со стороны России