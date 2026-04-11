Пекин возможно уже организовывает поставки через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение. Об этом сообщили в CNN.

Сможет ли Китай предоставить Ирану ПВО?

В издании отметили, что Пекин может передать Тегерану зенитно-ракетные комплексы, известные как ПЗКР. Такое оружие будет представлять большую угрозу для американской авиации.

Однако представитель посольства Китая заявил, что страна никогда не передавала оружие другим странам, а вся информация от разведки ложь и пропаганда.

Как ответственная большая страна, Китай последовательно выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений, злонамеренного установления связей и сенсаций,

– отметил спикер.

Также лидер США Трамп заявил, что F-15 над Ираном якобы сбили ракетой с тепловым наведением. Иран утверждает, что использовал новую систему ПВО, однако была ли она китайской остается неизвестным.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что США могут приписать себе частичную победу в войне с Ираном, но вряд ли ее такой будут считать избиратели как Трампа, так и Демократической партии. По его словам, если условия мира от Тегерана являются реальными и действительно будут выполнены, тогда, скорее, победил Иран, а не США.

В CNN отметили, что Иран давно поддерживает военные и экономические связи с Китаем и Россией. В частности, Тегеран поставляет Москве дроны типа "Шахед" для войны против Украины и экспортирует в Пекин большинство своей санкционной нефти.

