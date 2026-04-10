По словам президента Дональда Трампа, ближайшие 24 часа покажут, есть ли шанс договориться с Ираном. Об этом политик заявил 10 апреля The New York Post.

Смотрите также В США может состояться бой "в клетке" между сыновьями Трампа и Байдена, – Reuters

Когда станет известно, будут ли переговоры США и Ирана успешны?

Президент подчеркнул, что американские военные корабли сейчас пополняют запасы "лучших боеприпасов", чтобы возобновить удары по Ирану, если мирные переговоры в Пакистане провалятся.

Это заявление Дональд Трамп сделал вскоре после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс отправился в Исламабад, где к нему присоединятся спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер для переговоров по окончательному мирному соглашению с Тегераном.

Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро будет известно,

– сказал Трамп во время телефонного интервью, отвечая на вопрос, верит ли он в успех переговоров.

Трамп отметил, что США готовят военные силы на случай, если Иран не выполнит договоренности о прекращении огня.

Мы загружаем корабли лучшим оружием, даже на высшем уровне, чем раньше... Если мы не будем иметь соглашения – мы его используем, и используем очень эффективно,

– пригрозил американский лидер.

Трамп также заявил, что США не уверены в искренности иранской стороны: "Вы имеете дело с людьми, о которых мы не знаем, говорят ли они правду. Они нам говорят, что отказываются от ядерного оружия, что все прекращается. А потом выходят к прессе и говорят: "Нет, мы хотим обогащения". Так что мы увидим".

Экономический советник Белого дома Кевин Гассет в комментарии Fox Business заявил, что администрация "очень, очень надеется" на успех переговоров. Отставной генерал Джек Кин заявил Fox News, что США готовы военным путем взять под контроль Ормузский пролив, если Иран не пойдет на сделку. По его словам, американские силы способны обеспечить безопасность прохода кораблей и создать защищенную зону в воздухе и на море, чтобы нейтрализовать любые угрозы.

Ожидается, что на переговорах в Пакистане США потребуют от Ирана передать более 450 килограммов обогащенного урана и полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства.

США также настаивают на прекращении поддержки Ираном региональных прокси-сил, ограничении ракетной программы и снятии санкций как части возможных договоренностей.

Иран будет представлен в столице Пакистана министром иностранных дел Аббасом Аракчи, который в довоенных переговорах настаивал, что Иран имеет неотъемлемое право на обогащение урана, а также спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом.

