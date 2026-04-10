В четверг, 9 апреля, Хантер Байден, сын экс-президента-демократа Джо Байдена, вызвал на бой старших сыновей республиканца Дональда Трампа – Дональда-младшего и Эрика. Об этом пишет Reuters.
Смотрите также "Неблагодарные тунеядцы": медиа узнали, как Трамп жаловался Рютте на НАТО
Состоится ли бой между сыновьями президентов США?
Байден рассказал, что получил звонок от левого блогера Эндрю Каллагена, который якобы планирует организовать такой поединок.
Я сказал ему, что согласен 0 на 100%, если он это организует. И даже если нет – я все равно приеду,
– заявил Хантер в видео, опубликованном в Instagram Channel 5 Каллагена.
В Трампа и Белом доме заявление сына экс-президента пока не комментировали.
Пока неизвестно, состоится ли такой бой и когда именно.
В то же время Белый дом планирует провести подобное мероприятие – но с участием профессиональных бойцов UFC – 14 июня в рамках празднования 250-летия США.
Напомним, Джо Байден стал президентом после победы над Дональдом Трампом на выборах 2020 года, результаты которых Трамп до сих пор безосновательно оспаривает. Этот потенциальный поединок напоминает нереализованную идею 2023 года о бое в клетке между техномагнатами Марком Цукербергом и Илоном Маском.
В истории США уже были подобные конфликты – в частности дуэль 1804 года между вице-президентом Аароном Берром и бывшим министром финансов Александром Гамильтоном, которая завершилась гибелью последнего и фактическим крахом политической карьеры Берра.
Хантер Байден, Зеленский и Трамп: что известно
Хантер Байден неоднократно оказывался в центре расследований в США. преступлениями.
Самое серьезное, дошедшее до суда, касалось оружия и налогов. В случае с оружием ему вменяли, что он приобрел пистолет, когда фактически имел наркотическую зависимость, и при оформлении документов указал ложную информацию. Подобная ситуация была и с налогами – его обвиняли в том, что он не полностью или несвоевременно выполнял налоговые обязательства.
Примерно с мая 2014 года по апрель 2019 года Хантер Байден входил в совет директоров украинской компании Burisma Holdings. Он присоединился к совету вскоре после того, как его отец, тогда вице-президент США, стал ключевой фигурой американской политики в отношении Украины. В составе совета он находился несколько лет и получал высокую оплату, несмотря на отсутствие опыта в энергетической сфере. Это стало предметом критики со стороны Трампа и его союзников.
В 2019 году Трамп, который тогда был президентом США, позвонил Зеленскому. Он просил украинского лидера расследовать деятельность Хантера Байдена в Украине. Параллельно в тот период США задерживали выделение военной помощи Украине, что вызвало подозрения, не было ли между этими вещами связи. Это привело к первой процедуре импичмента Трампа в 2019 году. Палата представителей поддержала импичмент, но Сенат в 2020 году оправдал Трампа.