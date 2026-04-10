У четвер, 9 квітня, Гантер Байден, син експрезидента-демократа Джо Байдена, викликав на бій старших синів республіканця Дональда Трампа – Дональда-молодшого та Еріка. Про це пише Reuters.

Чи відбудеться бій між синами президентів США?

Байден розповів, що отримав дзвінок від лівого блогера Ендрю Каллагена, який нібито планує організувати такий поєдинок.

Я сказав йому, що згоден 0 на 100%, якщо він це організує. І навіть якщо ні – я все одно приїду,

– заявив Гантер у відео, опублікованому в Instagram Channel 5 Каллагена.

Син Байдена викликає синів Трампа на поєдинок: дивіться відео

У Трампа та Білому домі заяву сина експрезидента поки не коментували.

Наразі невідомо, чи відбудеться такий бій і коли саме.

Водночас Білий дім планує провести подібний захід – але за участю професійних бійців UFC – 14 червня в межах святкування 250-річчя США.

Нагадаємо, Джо Байден став президентом після перемоги над Дональдом Трампом на виборах 2020 року, результати яких Трамп досі безпідставно оскаржує. Цей потенційний поєдинок нагадує нереалізовану ідею 2023 року про бій у клітці між техномагнатами Марком Цукербергом та Ілоном Маском.

В історії США вже були подібні конфлікти – зокрема дуель 1804 року між віцепрезидентом Аароном Берром і колишнім міністром фінансів Александром Гамільтоном, яка завершилася загибеллю останнього та фактичним крахом політичної кар'єри Берра.

