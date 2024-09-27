Про це заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський підтримав колишнього президента.

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Що Трамп заявив під час зустрічі із Зеленським

Кандидат у президенти США згадав, що Зеленський не підтвердив тиск з боку Трампу під час їхньої телефонної розмови в 2019 році. Тоді Трампу планували оголосити через це імпічмент.

Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці "яструби" з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось "не знає", "не впевнений". Але він був як зі сталі, він сказав: "Президент Трамп не скоїв нічого неправильного",

– заявив колишній американський президент.

Довідка. Дональд Трамп — єдиний президент США, якому двічі намагалися оголосити імпічмент. Вперше процедуру оголосили після телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським у 2019 році – тодішній глава Білого дому просив поновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою був пов’язаний син його тодішнього конкурента Джо Байдена Гантер.

Нагадаємо, що Трамп опублікував листа Зеленського із проханням про зустріч.