Зауважимо, що розмова у Нью-Йорку відбулася через день після того, як український лідер зустрівся з кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс у Вашингтоні.

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Трамп заявив про хороші стосунки з Путіним

У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко,

– заявив кандидат у президенти США.

Зеленський одразу ж відповів на коментарі Трампа про його позитивні стосунки з російським диктатором. Український президент висловив сподівання, що між ним та Трампом вже ж будуть кращі взаємини, ніж у республіканця з Путіним.

Він також сказав Трампу, що думає, що вони мають спільне бачення, що війна в Україні має зупинитися, а російський диктатор не може перемогти. Тож Зеленський поділився своїм бажанням детально обговорити план нашої держави.

Незадовго до цього кандидат у президенти заявив, що йому доволі швидко вдасться досягти мирної угоди між Путіним і Зеленським. Як саме – Трамп говорити відмовився. Він прокоментував заяву Зеленського, який не вірить, що така угода можлива.

"Він не знає мене", – сказав американець. Політик уточнив, що його план – це не "капітуляція" та "полягає у тому, аби рятувати життя". Трамп заявив, що нібито втрати з обох боків набагато вищі, ніж про них говорять.