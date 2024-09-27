27 вересня президент Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися. Очільник української держави планує представити республіканцю свій план перемоги.

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"Зеленський мене не знає"

На пресконференції в Trump Tower у Нью-Йорку кандидат у президенти від Республіканської партії висловився щодо завершення війни в Україні. За його словами, йому доволі швидко вдасться досягти мирної угоди між Путіним і Зеленським. Водночас, як саме, Трамп говорити відмовився. Він прокоментував заяву Зеленського, який не вірить, що така угода можлива. "Він не знає мене", – сказав американець.

Політик уточнив, що його план – це не "капітуляція" і "полягає у тому, аби рятувати життя". Трамп заявив, що нібито втрати з обох боків набагато вищі, ніж про них говорять.

Крім того, він повторив тези російської пропаганди, що, мовляв, в Україні закінчуються солдати, і вона змушена мобілізовувати людей похилого віку і молодих хлопців. Також республіканець побідкався за стародавніми "золотими куполами" в Україні, які не можна буде замінити.

Окремо Трамп висловив претензії до Європи за малу підтримку України.

Слід зауважити, що останніми днями кандидат у президенти США відзначився різкими заявами на адресу президента Зеленського та цинічними і брехливими щодо війни в Україні.

Він розкритикував Зеленського, що той, буцімто, відмовляється від домовленостей із Путіним. Він пожалівся: "Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду – Зеленському".

У змалюванні війни в Україні Трамп оперував викривленими даними. Так, під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні політик заявив, що в Україні "мільйони людей загинули", держава знищена. Він пішов навіть далі і сказав, що України як такої не існує: "України немає. Це більше не Україна".

Нагадаємо, що Трампа та республіканців нібито розлютила поїздка президента Зеленського на оборонний завод у Пенсильванію у супроводі лише демократів.