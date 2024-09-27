Про це журналістам видання "Голос Америки" повідомили джерела в українській делегації. Окрім того, вже відомий можливий час зустрічі Зеленського і Трампа.

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Зеленський може зустрітися з Трампом 27 вересня

Журналісти "Голосу Америки" наголосили, що Володимир Зеленський ще затримається у Сполучених Штатах 27 вересня.

В той самий час сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що зустріч Дональда Трампа і президента України цього тижня все ж можлива.

Цікаво, що Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social опублікував пост, де міститься лист від нібито Володимира Зеленського, де той просить про "особисту зустріч" з експрезидентом США. Цей лист начебто надіслав заступник посла України в США Денис Сєнік.

Шановний Дональде. Сподіваюся, у вас все добре. Я пригадую нашу нещодавню телефонну розмову – це було дуже добре. Ми всі в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Тому ми повинні прагнути розуміти один одного і залишатися в тісному контакті,

– мовиться у листі.

Там також зазначено, що кілька днів тому українська сторона нібито запросила зустріч із ним, щоб почути його думки безпосередньо та з перших уст.

"Знаєте, я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що з вами пов'язане, і так воно і повинно бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п'ятницю, це був би гарний час для зустрічі. Дайте мені знати, якщо ви будете в місті в цей час – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, щоб допомогти нам закінчити цю війну справедливим способом", – зазначено у листі, який опублікував Трамп.



Трамп поширив листа, де Зеленський нібито просить його про зустріч / Фото з акаунту @komadovsky у соцмережі Х

Окрім того, сам Дональд Трамп розповів, що президент Зеленський попросив зустрітися з ним, і він зробить це завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер.

Дональд Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 27 вересня: дивіться відео

До слова, 25 вересня видання AP повідомляло, що зустріч президента Зеленського із Дональдом Трампом не запланована.